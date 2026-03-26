Revelan la verdad sobre Nicole Kidman y Simon Baker: amistad duradera bromas internas y promoción

Las recientes imágenes de Nicole Kidman y Simon Baker sosteniéndose de la mano en el estreno de su nueva serie Scarpetta encendieron los rumores de un romance, especialmente tras la reciente separación de Kidman de Keith Urban. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos actores revelan que su vínculo, aunque cargado de complicidad, es profundamente platónico y arraigado en una amistad de más de tres décadas.
Según un informante con acceso directo al círculo íntimo de la pareja, el coqueteo entre Kidman, de 58 años, y Baker, de 56, ha sido durante años una "broma recurrente" entre sus amigos, incluida la exesposa de Baker, Rebecca Rigg, con quien mantuvo un matrimonio de 29 años hasta su divorcio en 2020. "Simon solía coquetear descaradamente con Nicole. A Rebecca no parecía molestarle; de hecho, ella misma bromeaba al respecto. Se convirtió en una especie de chiste interno", confió la fuente al Daily Mail.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en una fiesta de Halloween en las colinas de Hollywood hace más de dos décadas. Rigg asistió vestida de dominatrix, con Baker portando esposas, mientras Kidman acudió sin disfraz. "Rebecca dijo en broma que Simon estaría más excitado por Nicole, a pesar de su atuendo provocativo. Todos rieron porque eran grandes amigos, pero en el fondo algunos se preguntaban si Simon estaba realmente infatualdo con Nicole", añadió el informante.
La amistad entre Kidman y Baker se forjó a través de Rigg, con quien Kidman entabló una estrecha relación desde sus inicios en la televisión australiana en los años 80. Ambas compartieron papeles en la serie infantil Winners en 1985 antes de mudarse a Estados Unidos. La conexión fue tan sólida que Kidman fue nombrada madrina de Harry, hijo menor de Baker y Rigg. Incluso durante el difícil divorcio de Kidman y Tom Cruise en 2001, Rigg estuvo presente, y ambas parejas —Kidman-Urban y Baker-Rigg— solían reunirse cuando sus agendas lo permitían.
Tras la separación de Baker y Rigg en 2020, Kidman mantuvo contacto con ambos, aunque fuentes indican que se mantuvo más cercana a Rigg. "Nicole no se vio afectada emocionalmente por la ruptura. Siguió siendo amiga de los dos, pero más cercana a Rebecca. Era un asunto de mujeres", señaló el informante.
El resurgimiento de los rumores coincide con la promoción de Scarpetta, serie de Prime Video en la que interpretan a una pareja casada. Esta no es la primera vez que encarnan una relación amorosa: ya lo hicieron en un episodio de Roar en 2022. En entrevistas recientes, Kidman destacó la naturalidad de su química: "No fue raro besarlo. Ya nos habíamos abrazado, besado en la mejilla… Hemos vivido en la misma casa". Hizo hincapié en su historia compartida: "La mujer con la que él estuvo casado gran parte de su vida es mi amiga de toda la vida… Es como si fuéramos la misma persona".
Pese a la intensidad de su dinámica en pantalla, un segundo informante aseguró que el interés romántico es solo apariencia: "A Nicole le encanta que se hable de una posible relación con Simon porque llama la atención a la serie. Por ahora, es inofensivo dejar correr el rumor. Son grandes amigos que se quieren, pero no están enamorados".
Con Scarpetta buscando impactar en la audiencia global, la línea entre ficción y realidad parece deliberadamente borrosa. Pero para quienes conocen de cerca a estos tres protagonistas de una larga historia de amistad, amor y complicidad, la verdad está muy lejos del escándalo.