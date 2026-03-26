Revelan la verdad sobre Nicole Kidman y Simon Baker: amistad duradera bromas internas y promoción

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Tras las especulaciones por su química en la nueva serie 'Scarpetta', fuentes cercanas a Nicole Kidman y Simon Baker aseguran que su relación es estrictamente platónica, aunque marcada por un coqueteo prolongado que se convirtió en broma recurrente incluso entre amigos y la exesposa de Baker, Rebecca Rigg.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:45 AM.