Pamela Anderson reveló que cantó en coros del éxito de Mariah Carey 'Loverboy'

Una revelación inesperada ha sacudido al mundo del entretenimiento: Pamela Anderson, conocida por su icónica participación en Baywatch y su carrera como modelo, fue la voz detrás de los famosos coros en el éxito de Mariah Carey Loverboy, según declaró el productor musical Damion 'Damizza' Young.
En una entrevista para el podcast TFU, Young detalló cómo se gestó esta insólita colaboración. "Pamela Anderson puede cantar. Y es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Lo de la rubia tonta es una actuación", afirmó, recordando que la actriz acudió al estudio tras una invitación directa de Carey, con quien mantenía una estrecha amistad en 2001.
"Entro al estudio para terminar la grabación de Loverboy, y Mariah me dice: 'Pam viene a grabar coros'. Yo, fanático de Baywatch, pensé: ¡Pamela Anderson viene al estudio?! ¡Sí, por supuesto!", relató el productor, quien describió la sesión como una velada animada con champán y buena energía.
El sencillo Loverboy, incluido en el álbum Glitter, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, mientras que su versión remezclada con Da Brat y Ludacris encabezó las listas de Hot R&B/Hip-Hop Songs. Aunque pocos lo sabían, Anderson ya había confirmado su participación en 2014 durante la transmisión de los World Music Awards: "Yo hice los coros en su disco. ¡Yo fui el 'Whoooo!'! Esa fui yo".
Esta no es la primera incursión de Anderson en la música. En 2022, interpretó a Roxie Hart en una producción de Chicago en Broadway, demostrando su versatilidad artística. Recientemente, ha recibido elogios por su actuación protagónica en el drama The Last Showgirl (2024), y tiene próximos estrenos como The Naked Gun junto a Liam Neeson y Rosebush Pruning con Elle Fanning. También protagonizará Place to Be, proyecto del cineasta húngaro Kornél Mundruczó.
En paralelo, Anderson ha reflexionado sobre su pasado en Playboy y Baywatch, admitiendo que se sintió "minimizada y explotada" durante esos años. "Pensé que eso era lo que merecía. Me tomó años salir de esa mentalidad", confesó en entrevista con Another Magazine, donde también afirmó estar enfocada en su carrera y en su independencia emocional: "Quiero liberar al dragón. No necesito a nadie en mi camino".
Anderson, de 58 años, ha estado casada cinco veces, incluyendo uniones con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon —a quien contrajo matrimonio en dos ocasiones—. Hoy, su enfoque está en su crecimiento artístico y en proyectos cinematográficos de corte independiente, consolidándose como una figura multifacética más allá del estereotipo que la definió en décadas pasadas.