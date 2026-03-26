Pamela Anderson reveló que cantó en coros del éxito de Mariah Carey 'Loverboy'

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El productor Damion 'Damizza' Young reveló que Pamela Anderson grabó voces de fondo en el hit de Mariah Carey 'Loverboy' (2001), confirmando así una participación secreta de la actriz, quien ya había mencionado su aporte en una presentación anterior. Amigas en aquel entonces, ambas coincidieron en el estudio durante la grabación del álbum *Glitter*.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 05:23 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 04:25 PM.