Sir Paul McCartney lanza nuevo álbum tras cinco años: 'The Boys of Dungeon Lane'

A sus 83 años, Sir Paul McCartney ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, The Boys of Dungeon Lane, previsto para mayo de 2026, marcando su primera entrega musical en cinco años. El disco, acompañado del sencillo Days We Left Behind, fue presentado en BBC Merseyside y representa un profundo viaje nostálgico a sus raíces en Liverpool, así como a los albores de su amistad con John Lennon y George Harrison.
El título del álbum proviene de una frase del nuevo sencillo, inspirado en recuerdos de su juventud en el barrio obrero de Speke, cerca de la mítica Forthlin Road, donde McCartney creció. En declaraciones sobre la canción, el ícono de The Beatles señaló: "Esta es, en gran medida, una canción de recuerdos para mí. A menudo me pregunto si solo escribo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿cómo podrías escribir sobre algo más?".
El álbum, descrito como el más introspectivo de su carrera, explora la resiliencia de sus padres, la vida posguerra en Liverpool y los primeros encuentros musicales con Lennon y Harrison, mucho antes del auge del Beatlemania. Producido por Andrew Watt tras un encuentro casual de té y conversaciones creativas hace cinco años, el disco fue grabado en sesiones breves entre las intensas fechas de la gira mundial de McCartney, alternando estudios en Los Ángeles y Sussex.
La portada, fotografiada por su hija Mary McCartney, de 56 años, refuerza el tono personal del proyecto. La carretera Dungeon Lane, mencionada en el título, se encuentra cerca de su antiguo hogar y simboliza un vínculo emocional con su infancia humilde pero llena de comunidad y esperanza. "No teníamos mucho, pero no importaba. La gente era maravillosa", recordó.
Entre las canciones destacan títulos como As You Lie There, Lost Horizon, Ripples in a Pond y First Star of the Night, que reflejan una escritura íntima, vulnerable y profundamente reflexiva. El álbum también rinde homenaje a figuras clave de su vida, como su madre, Mary, y su esposa Nancy, con quien se casó en 2011 tras conocerse en Marruecos.
McCartney, quien recientemente fue visto disfrutando de unas vacaciones en St. Barts con Nancy, ha relatado en el pasado cómo su romance floreció cuando la serenó en un piano de hotel, decidiendo esa noche que ya no dormirían en habitaciones separadas. Su libro The Lyrics reveló que supo que Nancy era especial cuando ella igualó su energía en la pista de baile.
Padre de cinco hijos —Stella, Mary, James y Heather con la difunta Linda McCartney, y Beatrice con Heather Mills—, McCartney continúa escribiendo su legado con una obra que, más que mirar al pasado, lo revive con calidez, honestidad y melancolía. The Boys of Dungeon Lane no es solo un álbum, sino un retrato sonoro de los cimientos de una leyenda.