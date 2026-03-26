Sir Paul McCartney lanza nuevo álbum tras cinco años: 'The Boys of Dungeon Lane'

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A sus 83 años, Sir Paul McCartney regresa con su 18º álbum de estudio, 'The Boys of Dungeon Lane', un tributo íntimo a su infancia en Liverpool y sus primeras aventuras con John Lennon y George Harrison antes del fenómeno Beatlemania. El álbum, grabado entre giras mundiales y producido junto a Andrew Watt, incluye el sencillo 'Days We Left Behind' y evoca memorias personales con tono reflexivo y emotivo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 11:45 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:15 AM.