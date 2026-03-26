Rosalía cancela concierto en Milán por fuerte intoxicación alimentaria

La cantante catalana Rosalía canceló abruptamente su concierto en el Unipol Forum de Milán el miércoles 25 de marzo de 2026, tras sufrir una fuerte intoxicación alimentaria, según confirmó en medio del espectáculo. Esta es la primera vez en su carrera que la artista se ve obligada a interrumpir una presentación en vivo.
Durante la actuación, Rosalía se dirigió al público en un momento emotivo, diciendo: 'He intentado hacer este show. Desde el principio he estado enferma. He tenido, como, una intoxicación fuerte, y he tratado de aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal'. En videos compartidos por fans en redes sociales, se la ve visiblemente afectada, confesando incluso que había estado vomitando entre canciones.
'Estoy en el piso, haciendo mi mejor esfuerzo. Realmente quiero darles lo mejor, pero si físicamente no puedo seguir... tendremos que parar', añadió ante el apoyo del público, que respondió con ovaciones y ánimos. Tras unos minutos más de intento, la intérprete de 'Malamente' abandonó el escenario con una débil despedida, visiblemente afectada por el dolor y el malestar.
Rosalía se encuentra en medio de su cuarta gira internacional, en promoción de su álbum Lux, lanzado el año pasado. La gira inició en Lyon, Francia, y continuó con presentaciones en París, Zúrich y ahora Milán, antes del incidente. Si se recupera a tiempo, la artista tiene programadas cuatro fechas en la Movistar Arena de Madrid a partir del lunes 30 de marzo.
La gira continuará por ciudades europeas como Lisboa, Barcelona, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres, donde ofrecerá dos funciones en el O2 Arena los días 5 y 6 de mayo. Posteriormente, se trasladará a América del Norte, con presentaciones en Miami, Nueva York, Toronto, Chicago y Los Ángeles, entre otras.
En septiembre, Rosalía llegará a Latinoamérica, con conciertos en Bogotá, Santiago, Buenos Aires y Río de Janeiro, seguidos por tres ciudades en México: Tlajomulco de Zúñiga, Monterrey y Ciudad de México, para finalizar en San Juan, Puerto Rico, el 3 de septiembre.
En declaraciones anteriores a Billboard, la artista reconoció que aunque disfruta estar en el escenario y agradece profundamente a sus fans, el constante viaje representa un reto psicológico. 'No me gusta la gira. Me gusta estar en el escenario, pero amo mi casa, la calma, cocinar, leer, ir al gimnasio. Eso me hace feliz', dijo. No obstante, expresó su gratitud por poder dedicarse a la música, una misión que define como su razón artística.