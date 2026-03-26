Rosalía cancela concierto en Milán por fuerte intoxicación alimentaria

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La cantante española Rosalía interrumpió su presentación en el Unipol Forum de Milán debido a una severa intoxicación alimentaria, la primera cancelación en medio de un show en su carrera. La artista, de 33 años, aseguró que había estado luchando contra los síntomas durante toda la actuación antes de retirarse del escenario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 10:54 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:55 AM.