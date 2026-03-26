Shia LaBeouf involucrado en pelea en Nueva Orleans y enfrenta nueva demanda de FKA Twigs por NDA

Shia LaBeouf fue protagonista de un nuevo episodio polémico tras ser captado sin camisa en el interior del bar Le Bon Temps Roule, en Nueva Orleans, tras un presunto altercado físico ocurrido la noche del lunes 23 de marzo, según reportó TMZ. El incidente, que tuvo lugar cerca de la medianoche, involucraría a varias personas que llegaron al lugar en un carrito de golf y entablaron una confrontación con el actor por motivos aún no esclarecidos.
Testigos indicaron que LaBeouf se quitó la camiseta durante el enfrentamiento, que se desarrolló en las afueras del establecimiento. Posteriormente, el actor regresó al bar, donde fue fotografiado junto a la barra. Fuentes cercanas al lugar señalaron que realizó una llamada para que alguien lo recogiera y fuera trasladado a su domicilio. No se registraron llamadas a la policía ni intervención de las autoridades.
Personas que frecuentan el bar afirmaron que LaBeouf es un cliente habitual y generalmente mantiene una conducta respetuosa, aunque este incidente se suma a una serie de episodios públicos que han rodeado al actor en los últimos años. Hasta el momento, ni él ni sus representantes han emitido declaraciones al respecto.
Paralelamente, FKA Twigs presentó una nueva demanda contra LaBeouf en el Tribunal Superior de Los Ángeles. La cantante, cuyo nombre legal es Tahliah Barnett, busca invalidar cláusulas de un acuerdo de confidencialidad (NDA) derivado de una demanda previa por agresión sexual, agresión y daño emocional, presentada en 2020 y resuelta en 2025 mediante un acuerdo.
Según el documento legal, LaBeouf habría alegado que Barnett violó el NDA tras declarar en una entrevista a The Hollywood Reporter que no se sentía “segura” y expresar su apoyo a otras víctimas. Su abogado, Mathew Rosengart, argumentó que dichas declaraciones están protegidas bajo la Stand Together Against Non-Disclosure Act, ley de California que limita la aplicación de acuerdos de confidencialidad en casos de conducta sexual indebida.
El equipo legal de FKA Twigs sostiene que la interpretación de LaBeouf es incorrecta, ya que la normativa abarca tanto la agresión sexual como el sexual battery. La demanda busca impedir que el actor haga cumplir las cláusulas del NDA, sin buscar compensación económica. El caso continúa en desarrollo.