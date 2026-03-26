Shia LaBeouf involucrado en pelea en Nueva Orleans y enfrenta nueva demanda de FKA Twigs por NDA

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Shia LaBeouf fue captado sin camisa tras un altercado en un bar de Nueva Orleans, en un incidente que no derivó en detenciones. El hecho se suma a una nueva demanda presentada por su expareja, FKA Twigs, quien busca anular un acuerdo de confidencialidad alegando que viola leyes de California sobre casos de conducta sexual indebida.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 09:04 AM.