Tara Reid reaparece en público tras cierre de investigación por presunto envenenamiento en hotel

La actriz estadounidense Tara Reid, conocida por su participación en películas como American Pie y The Big Lebowski, reapareció públicamente por primera vez desde que se cerró la investigación sobre su denuncia de haber sido drogada en un bar de hotel en Rosemont, Illinois. El caso, que generó amplia cobertura mediática internacional, fue archivado por la Policía de Rosemont en diciembre de 2025 al no contar con evidencia suficiente para acreditar el delito.
El 23 de noviembre de 2025, Reid, de 50 años, afirmó que tras consumir solo una copa de vino en un hotel cercano al aeropuerto O'Hare, perdió la conciencia y despertó horas después en un hospital, sin recuerdo alguno de lo ocurrido. Un video que se volvió viral mostró a la actriz siendo atendida por paramédicos y trasladada en camilla luego de que un empleado del hotel llamara al 911 tras notar su estado inestable.
En un comunicado emitido el 17 de diciembre, la Policía de Rosemont indicó: "No afirmamos que las declaraciones de Reid sean falsas, pero en este momento no contamos con evidencia que respalde la denuncia, por lo que no hay acciones adicionales que tomar. Si surge nueva evidencia, reabriremos la investigación". Las cámaras del lugar no registraron a nadie manipulando su bebida, dato que fue resaltado por las autoridades, pero que Reid ha señalado no invalida su experiencia.
Durante una entrevista con Us Weekly en diciembre, la actriz expresó sentirse "juzgada y acosada" por los medios y el público. "No recuerdo nada después de mi primera bebida. Solo sé que algo estuvo mal. Desperté en una bata de hospital sin saber cómo llegué ahí", declaró. Añadió que permaneció cerca de once horas bajo observación médica, sin haber ingerido medicamentos ni consumido alcohol en exceso. "Nadie termina así solo por beber vino", insistió.
En su relato inicial a la policía, Reid mencionó que estuvo en el vestíbulo con un grupo de youtubers, quienes mantenían sus teléfonos activos durante la interacción. Tras salir brevemente con uno de ellos, regresó y notó un servilleta cubriendo su trago. Ese fue el último recuerdo antes del episodio de amnesia total.
El lunes 24 de marzo de 2026, Reid fue fotografiada en Los Ángeles, donde llegó sonriente a un restaurante al aire libre acompañada de su amiga, la músico Tina Win. Vistiendo una chaqueta satinada rosa y dorada, jeans ajustados y zapatillas altas rosas con detalles metálicos, la actriz lució una apariencia cuidada y semblante relajado. Su reaparición marca un intento visible de retomar su vida pública tras meses de aislamiento y escrutinio.
Reid pidió compasión y privacidad para sanar. "He compartido la única verdad que tengo: lo que sentí y lo que recuerdo. Necesito espacio para recuperarme", concluyó. Hasta la fecha, ninguna prueba forense confirmó la presencia de sustancias sedantes en su organismo, aunque los expertos señalan que ciertos agentes químicos pueden desaparecer rápidamente del sistema.