Tara Reid reaparece en público tras cierre de investigación por presunto envenenamiento en hotel

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La actriz Tara Reid fue vista en Los Ángeles, aparentemente animada, tras el cierre de la investigación sobre su denuncia de que le habrían adulterado la bebida en un hotel de Chicago; las autoridades no hallaron evidencia suficiente para continuar, aunque dejaron abierta la posibilidad de reabrir el caso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 10:22 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:54 AM.