Taylor Lautner y su esposa Tay anuncian que esperan a su primer bebé

El actor Taylor Lautner, conocido por su papel en la saga Crepúsculo, y su esposa Tay Dome anunciaron este jueves que esperan a su primer hijo con una tierna publicación en Instagram que rápidamente se hizo viral.
En una serie de fotos tomadas en un campo soleado, la pareja posa con una ecografía mientras comparte momentos de complicidad. En una de las imágenes, Lautner, de 34 años, besa el vientre de su esposa, quien viste un vestido blanco con detalles plisados. El actor complementó el look con camisa blanca, pantalón negro y tenis blancos.
El mensaje que acompañó la publicación rezaba: "¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautner?", una frase que ha sido interpretada como una posible pista sobre el nombre del bebé. La publicación incluyó varias fotos en blanco y negro, risas espontáneas y miradas cómplices entre ambos, así como una imagen en la que Lautner gira alrededor de Tay, quien sonríe emocionada.
La noticia fue recibida con una ola de felicitaciones en las redes sociales. Excolegas de Crepúsculo como Nikki Reed, Kellan Lutz y Mackenzie Foy se hicieron presentes en los comentarios. Reed escribió: "¡Oh, Dios mío ❤️ Mi corazón estalla. Los amo. No puedo esperar a ver cómo avanza su camino como padres…". Lutz añadió: "¡Felicidades, hermano! Es lo mejor", mientras que Foy, quien interpretó a Renesmee en Amanecer – Parte 1, envió un simple pero emotivo: "¡Felicidades ✨".
Otros famosos como Dylan Efron, quien comentó "¡3 Taylors!", y la cantante Christina Perri —cuya canción A Thousand Years formó parte del soundtrack de Crepúsculo— también celebraron la noticia. Influencers como Alex Cooper y Jaclyn Hill expresaron su alegría, con esta última diciendo: "No puedo esperar a consentir a este bebé".
La pareja se conoció en 2018 a través de la hermana de Lautner y comenzó a compartir su relación en redes sociales poco después. En noviembre de 2021, el actor le propuso matrimonio en una romántica escena con flores, velas y un letrero que decía "¿Te casarías conmigo?". Se casaron en noviembre de 2022 en una boda íntima en una bodega vinícola en Paso Robles, California.
En una entrevista con Cosmopolitan en enero de 2026, Tay Dome reveló que no habían intentado tener hijos aún, pero que estaban abiertos al proceso sin presiones. "No sabemos si será un reto, así que no hay connotaciones negativas al respecto", dijo. Lautner añadió: "Estoy listo cuando ella lo esté. Creo que cada vez estamos más cerca".
Con este anuncio, la pareja celebra no solo la llegada de un nuevo miembro a su familia, sino también el siguiente capítulo de una relación que ha sido descrita por ambos como una amistad profunda y un vínculo de compañeros de vida.