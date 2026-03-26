Taylor Lautner y su esposa Tay anuncian que esperan a su primer bebé

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El actor Taylor Lautner y su esposa Tay Dome anunciaron que esperan a su primer hijo con una emotiva publicación en Instagram que incluye imágenes en un campo y una ecografía. La pareja, casada desde 2022, compartió el momento con un mensaje juguetón que sugiere que podrían llamar al bebé Taylor. Excolegas de 'Crepúsculo' y figuras del entretenimiento felicitaron a los futuros padres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 05:05 PM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 04:24 PM.