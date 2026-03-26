Taylor Swift y Travis Kelce planean luna de miel en Australia tras su boda en junio

La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce, prevista para junio de 2026, estaría seguida por una luna de miel de ensueño que incluiría a Australia como uno de sus destinos principales, según informó The US Sun y recoge Daily Mail Online.
La pareja de 36 años planea un recorrido internacional que rivalizaría con una de las giras mundiales de la estrella pop. Tras la ceremonia, cuya fecha y lugar permanecen bajo estricta reserva, Swift y Kelce iniciarían su escapada en las Bahamas, seguidas de una estancia en la costa italiana y en la mítica Lake Como.
Posteriormente, la pareja pasaría unos días en París, exploraría la Riviera Francesa y Croacia, y culminaría su etapa europea en una isla privada en Grecia. Tras dejar Europa, viajarían a Singapur antes de arribar a Australia, donde Taylor Swift habría manifestado un especial interés en explorar el país junto a su nuevo esposo.
Un informante cercano a la pareja reveló que Swift se ha mostrado «particularmente encantada» con Australia y que ambos buscan «una experiencia única en la vida» donde puedan «ser ellos mismos» y disfrutar de su tiempo juntos antes de retomar sus intensas agendas profesionales.
«A menos que haya una emergencia, quieren limitar el contacto con el exterior para sumergirse completamente en esta experiencia», añadió la fuente, destacando que el viaje ha estado en planeación durante semanas y que ambos han informado a familiares y amigos de que estarán completamente «fuera de contacto».
El interés de Swift por Australia no es nuevo. En diciembre, Robert Irwin, hijo de Steve Irwin y embajador de Australia Zoo, ofreció las instalaciones del zoológico en Queensland como escenario ideal para la boda. «¿Sabes qué haría perfecta la boda? Que fuera una boda australiana», dijo Irwin en entrevista con ABC News (EE.UU.), destacando el escenario único con vista a la sabana africana del zoo, donde conviven rinocerontes y jirafas.
Previo a esto, el Consejo Municipal de Redland, en Queensland, también se sumó a la campaña para atraer a la pareja, publicando en redes sociales una propuesta creativa con imágenes de Swift y Kelce superpuestas en emblemáticos lugares locales como el Redlands Memorial Hall y el Cleveland Point Recreation Reserve.
El alcalde Jos Mitchell bromeó durante una aparición en el programa Today al señalar que, aunque Travis Kelce creció en Cleveland, Ohio, «Redlands también produce talento fantástico». La campaña generó amplia repercusión en redes sociales.
Aunque la boda aún no ha sido confirmada oficialmente por la pareja, fuentes cercanas indican que se llevará a cabo este verano en Estados Unidos, antes del inicio de la nueva temporada de la NFL. Los invitados han sido instruidos a mantener el verano libre, ya que los detalles finales se entregarán poco antes del evento.
Tras su paso por Australia, la luna de miel continuaría en Fiji y concluiría en las islas Hawái, cerrando así un recorrido romántico y ambicioso que refleja el estatus global de una de las parejas más mediáticas del momento.