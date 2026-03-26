Taylor Swift y Travis Kelce planean luna de miel en Australia tras su boda en junio

...

La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce incluirían a Australia en su extensa luna de miel internacional, según reveló un medio británico. La pareja visitaría el país tras pasar por Europa, Singapur y antes de dirigirse a Fiji y Hawái, en un viaje diseñado para estar completamente desconectados del mundo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:48 AM.