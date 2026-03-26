Zendaya revela a sus dos damas de honor famosas ideales, pero sigue sin confirmar boda

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Durante el estreno de *The Drama* en París, Zendaya mencionó a Hunter Schafer y Beyoncé como sus posibles damas de honor, alimentando los rumores sobre su supuesta boda con Tom Holland, aunque ni ella ni el actor han confirmado oficialmente el matrimonio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:42 AM.