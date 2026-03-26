Zendaya revela a sus dos damas de honor famosas ideales, pero sigue sin confirmar boda

Durante el estreno de The Drama en París este martes, Zendaya dio pistas sobre cómo sería su boda ideal al revelar a las dos celebridades que elegiría como damas de honor: su compañera de Euphoria, Hunter Schafer, y la reina del R&B, Beyoncé. Sin embargo, la actriz de 29 años evitó confirmar si ya contrajo matrimonio con su pareja sentimental, Tom Holland, pese a las crecientes especulaciones.
En entrevista con Gala France, Zendaya comentó con tono desenfadado: "Para damas de honor famosas que conozco, elegiría a Hunter Schafer, y alguien que no conozco personalmente… elegiría a Beyoncé, girl, ¿qué estás haciendo?". También bromeó sobre los padrinos: "Eso no sería mi decisión, ¿no crees? No tengo voz en ese asunto".
Las declaraciones llegan en medio de intensos rumores sobre una posible boda secreta entre Zendaya y Holland, quienes llevan desde 2021 en una relación pública, tras confirmar su compromiso en septiembre de 2025. Aunque ni ella ni Tom, también de 29 años, han hecho declaraciones oficiales sobre una ceremonia, su estilista Law Roach afirmó recientemente que la pareja ya se casó en privado.
El misterio ha sido alimentado por el llamado "vestido de novia metodológico" de Zendaya, quien durante la promoción de su nueva película junto a Robert Pattinson ha lucido vestidos blancos y anillos en el dedo anular, generando teorías entre sus fans. Incluso imágenes falsas generadas con inteligencia artificial sobre su supuesta boda circularon en redes sociales, llegando a engañar incluso a familiares de la actriz.
Ante esto, Zendaya aclaró en el programa de Jimmy Kimmel Live! que las fotos no eran reales, aunque aprovechó para bromear mostrando un clip editado de The Drama en el que el rostro de Tom Holland fue superpuesto sobre el de Robert Pattinson. "Eso fue real. Yo estuve ahí", dijo entre risas, aumentando aún más la confusión.
La cercanía entre Zendaya y Hunter Schafer no es sorpresa: ambas protagonizan Euphoria, donde interpretan a Rue y Jules, cuya relación romántica y emocional es central en la trama. En 2024, Schafer calificó a Zendaya como "una de mis mejores amigas del mundo", destacando el apoyo que recibió de ella al ingresar al mundo del espectáculo.
Pese al interés público, la pareja ha mantenido su relación fuera de los reflectores. En entrevistas previas, tanto Zendaya como Holland han enfatizado que su amor es "sagrado" y no debe ser expuesto por pertenecer únicamente a ellos. "No le debemos eso a nadie. Es algo nuestro, y no tiene nada que ver con nuestras carreras", declaró Holland a The Hollywood Reporter.
Con The Drama, filme que explora las tensiones en la semana previa a una boda, Zendaya parece jugar con ironía frente al escrutinio sobre su vida personal. Mientras el mundo espera una confirmación, ella continúa marcando tendencias —y especulaciones— con cada aparición.