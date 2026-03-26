Zendaya y Robert Pattinson reciben elogios por mantener profesionalismo en 'The Drama'

Zendaya y Robert Pattinson están recibiendo elogios por su actitud durante la promoción de su nueva comedia romántica The Drama, al optar por mantener una relación estrictamente profesional, a pesar de ser los protagonistas de la cinta. Ambos actores, quienes mantienen relaciones estables fuera de la pantalla, han sido celebrados por no recurrir al llamado showmance —fingir una relación romántica para generar publicidad—, una táctica que ha generado críticas recientes en Hollywood.
En contraste con la gira promocional de Wuthering Heights, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, cuyas demostraciones de afecto en alfombras rojas e interacciones cargadas de tensión romántica fueron calificadas como incómodas e inauténticas, la pareja de The Drama ha optado por una dinámica relajada, basada en la camaradería y el humor.
Durante el estreno en París la semana pasada, los actores fueron captados compartiendo momentos ligeros, como un saludo con chocar los cinco en la alfombra roja, lo cual ha sido ampliamente compartido en redes sociales. Los fans han destacado la naturalidad de su interacción, sin caer en gestos artificiales para generar titulares.
Robert Pattinson, de 39 años, mantiene una relación de largo plazo con la actriz y cantante Suki Waterhouse, con quien se especula se habría casado en secreto. Por su parte, Zendaya alimentó rumores de boda con su pareja, Tom Holland, al aparecer recientemente con un anillo de matrimonio. Ambos han mantenido una postura discreta respecto a su vida personal, lo cual ha reforzado la percepción de autenticidad durante la promoción del filme.
En redes sociales, usuarios en X (antes Twitter) expresaron su aprobación: "¿Puedo decir que es tan refrescante ver una gira promocional donde los protagonistas —ambos casados— no fingen estar enamorados? Me dio ick ver a Jacob y Margot en Wuthering Heights. Esto es mucho mejor", escribió una usuaria. Otra añadió: "No necesitas fingir amor por tu coestrella para vender una película".
The Drama, que se estrena el 3 de abril en el Reino Unido, sigue la historia de una pareja felizmente comprometida cuya semana de bodas se descontrola tras un giro inesperado. La cinta apuesta por una narrativa romántica sin caer en dinámicas tóxicas, algo que parece reflejarse también en la estrategia promocional de sus protagonistas.
En contraste, la promoción de Wuthering Heights generó controversia, especialmente durante el estreno en Los Ángeles, donde el esposo de Margot Robbie, Tom Ackerley, estuvo presente. Expertos en lenguaje corporal señalaron que su postura y expresiones delataban incomodidad durante las fotos de grupo, en las que no fue ubicado junto a su esposa. Jacob Elordi, por su parte, había declarado previamente tener una "obsesión mutua" con Robbie durante el rodaje, comentarios que intensificaron las especulaciones sobre un posible romance.
La actitud de Zendaya y Pattinson ha sido vista como un contrapunto saludable a las estrategias promocionales cada vez más cuestionadas en la industria, reafirmando que el respeto por las relaciones personales y la autenticidad pueden coexistir con el éxito mediático.