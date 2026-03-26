Zendaya y Robert Pattinson reciben elogios por mantener profesionalismo en 'The Drama'

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Los actores Zendaya y Robert Pattinson son reconocidos por su actitud discreta y profesional durante la promoción de su nueva película 'The Drama', en contraste con la polémica gira de prensa de Margot Robbie y Jacob Elordi para 'Wuthering Heights', marcada por excesos de afecto público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/03/2026 09:42 AM.
En Espectáculos y editada el 26/03/2026 08:49 AM.