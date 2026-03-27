Alessandra Ambrosio comparte campaña publicitaria con su hija Anja

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La modelo brasileña Alessandra Ambrosio lanza nueva campaña de Vizzano junto a su hija Anja Ambrosio Mazur, de 17 años, en una sesión que calificó como un 'momento para toda la vida'. La joven, ya con experiencia en pasarelas y actuaciones, sigue los pasos de su madre en el mundo del modelaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 04:02 PM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 03:03 PM.