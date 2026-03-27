Alessandra Ambrosio comparte campaña publicitaria con su hija Anja

La reconocida modelo brasileña Alessandra Ambrosio, de 44 años, ha lanzado una nueva campaña publicitaria para la marca de calzado Vizzano junto a su hija Anja Ambrosio Mazur, de 17, en una sesión que ha generado atención por su carga emocional y estética. La imagen de ambas posando juntas, casi como un reflejo generacional, recuerda las colaboraciones entre Heidi Klum y su hija Leni, consolidando una tendencia en la industria del modelaje familiar.
En su cuenta de Instagram, Alessandra compartió el detrás de cámaras del lanzamiento con un mensaje emotivo: 'Entre luz, belleza y conexión... este día tuvo una energía diferente. Un día de trabajo que se convirtió en un momento para toda la vida'. Añadió: 'Lanzar otra campaña para @vizzano ya es especial, pero esta vez tuvo un brillo único: compartirlo todo con mi hija, Anja'.
Anja, estudiante de preparatoria y figura emergente en el modelaje, ha incursionado desde temprana edad en la industria. Hizo su debut a los cuatro años en una campaña para London Fog junto a su madre y desde entonces ha participado en sesiones para Harper’s Bazaar, la marca de trajes de baño Gal Mini de su madre, así como campañas para Burberry y Vogue. Además, ha incursionado en el cine con el cortometraje *Malibu* y en la música con su aparición en el videoclip *Just Wanna Dance* del artista Jme Reis.
Nacida en 2008 fruto de la relación entre Alessandra y el fotógrafo y diseñador Jamie Mazur, con quien también tuvo a su hijo Noah en 2012, Anja ha crecido bajo los reflectores, aunque su madre ha insistido en priorizar su infancia y desarrollo personal. 'Quiero que mis hijos hagan lo que aman, y si es modelar, estaré con ellos en cada paso', declaró Alessandra en 2018 a Harper’s Bazaar.
Además del modelaje, Anja ha mostrado interés por la música, compartiendo en redes sociales fotos tocando la guitarra. Su vínculo con su madre se ha fortalecido con proyectos compartidos, como la reciente campaña de Vizzano, donde ambas lucieron sus tonificadas siluetas en un estilo elegante y natural.
En su vida personal, Alessandra, quien se separó de Mazur en 2018, mantiene actualmente una relación con el diseñador de moda Buck Palmer. La pareja se hizo pública en diciembre de 2024 y, según fuentes cercanas, podrían estar planeando un futuro matrimonial. 'Ella ha pasado por muchas dificultades en relaciones pasadas, pero ahora siente que finalmente encontró el amor verdadero', reveló un informante al Daily Mail.
Con Anja consolidando su presencia en el mundo del entretenimiento, la dinastía Ambrosio parece estar entrando en una nueva etapa, marcada por la colaboración familiar, el empoderamiento femenino y el legado de una de las modelos más icónicas del siglo XXI.