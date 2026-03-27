Anne Hathaway, de 43 años, revela su lucha contra la dismorfia corporal en entrevista íntima

...

La actriz Anne Hathaway habla abiertamente sobre sus inseguridades físicas y su experiencia con la dismorfia corporal en una sincera entrevista para Harper's Bazaar, destacando su creciente aceptación personal a los 43 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 09:11 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 09:07 AM.