Britney Spears acusa a exguardaespaldas de hackear su cuenta de iCloud tras arresto por DUI

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Britney Spears ha presentado una denuncia formal contra su exguardaespaldas, Thomas Bunbury, a quien acusa de acceder ilegalmente a sus dispositivos y cuenta de iCloud tras ser despedido. La cantante, vista por primera vez en público tras su arresto por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, exige la eliminación de datos personales y amenaza con acciones legales.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 09:09 AM.