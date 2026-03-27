Britney Spears mantiene la sobriedad tras arresto por manejo en estado de ebriedad

Desde su arresto por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) el pasado 3 de marzo en Westlake Village, California, Britney Spears ha mantenido una estricta sobriedad, según ha confirmado The Daily Mail. La cantante de 44 años no ha consumido alcohol en más de tres semanas y ha comenzado a asistir regularmente a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) en el área de Los Ángeles.
Según una fuente cercana, Spears ha sido abierta y honesta durante sus sesiones: 'Le encanta desahogarse, sabe que es la mejor forma de sanar y sentirse mejor'. La intérprete de 'Womanizer' ha evitado cualquier tipo de bebida alcohólica y solo se ha permitido consumir cafés especiales, en un esfuerzo consciente por cuidar su bienestar.
La prioridad de Spears, según la fuente, es estar presente para sus dos hijos: Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, fruto de su matrimonio con el bailarín Kevin Federline. Ambos han estado junto a ella en las últimas semanas, tras residir previamente en Hawái. 'Ella está muy feliz de tenerlos cerca nuevamente, es sanador para su corazón. Adora a sus hijos', agregó la fuente.
Este no es el primer encuentro de Spears con AA. En su autobiografía de 2023, La mujer en mí, reveló que durante su tutela de 13 años, controlada por su padre Jamie Spears, fue obligada a asistir a cuatro reuniones semanales. La cantante describió ese periodo como altamente restrictivo y abusivo.
Tras el arresto, su representante declaró que Spears necesitaba 'ayuda y apoyo', calificando el incidente como 'totalmente inexcusable'. También se anunció que su equipo y seres queridos trabajarían en un plan integral para su bienestar. Spears enfrentará cargos en la corte del condado de Ventura el 4 de mayo, aunque hasta ahora no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.
La noticia ha reactivado el interés por su libro, que ha registrado un aumento en ventas. Spears se une a una larga lista de celebridades que han encontrado en AA un camino hacia la recuperación, como Elton John, Robert Downey Jr., Jamie Lee Curtis y Brad Pitt.