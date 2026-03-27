Britney Spears mantiene la sobriedad tras arresto por manejo en estado de ebriedad

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Desde su arresto por DUI el 3 de marzo en California, Britney Spears ha permanecido sobria y asiste con regularidad a reuniones de Alcohólicos Anónimos, enfocándose en su recuperación y en fortalecer su relación con sus dos hijos.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 03:11 PM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 02:59 PM.