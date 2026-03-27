Cristian Castro concluye preparatoria y anuncia proyecto universitario inspirado en su madre

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A dos semanas de terminar la preparatoria, Cristian Castro reveló su intención de cursar la universidad de forma presencial, destacando el ejemplo de su madre, Verónica Castro, egresada de la UNAM. El cantante, quien ha estudiado entre giras internacionales, considera carreras como docencia, administración o contabilidad, y busca cumplir una meta personal largamente postergada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 08:46 AM.