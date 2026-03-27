Cristian Castro concluye preparatoria y anuncia proyecto universitario inspirado en su madre

A solo dos semanas de concluir su educación preparatoria, el cantante mexicano Cristian Castro anunció su decisión de ingresar a la universidad, una meta que había pospuesto durante años por las exigencias de su carrera artística. En una entrevista con el programa Ventaneando, el intérprete reveló que este paso representa un compromiso personal y familiar, profundamente influenciado por el ejemplo de su madre, la actriz y presentadora Verónica Castro, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Mi madre sí se pudo recibir en la universidad, en la UNAM. Estudió Relaciones Internacionales, y me sentí muy motivado por ella", expresó Castro, quien destacó el esfuerzo de su progenitora durante su formación académica, aun en medio de una intensa actividad laboral y condiciones económicas limitadas. "¿Cómo es posible que una señora que estaba embarazada, con mucho trabajo, también con un nivel económico bastante bajo, que va, que viene, que hace castings, que estudia como actriz y locución, aparte que tenga el tiempo para estudiar su carrera en una universidad de alto nivel?", reflexionó.
Durante su proceso de preparatoria, Castro enfrentó retos logísticos significativos, realizando exámenes desde ciudades como Londres y Madrid mientras cumplía con sus compromisos artísticos internacionales. Las evaluaciones se llevaron a cabo bajo estricta supervisión mediante videollamadas individuales, según detalló Aarón Bornovitzky, director de la institución educativa, quien confirmó que el proceso académico del cantante inició hace dos años y medio.
Castro manifestó su interés en cursar una carrera de forma presencial, con especial inclinación hacia opciones de impacto social. Entre las carreras que considera están docencia, administración de empresas, contabilidad y ciencias. "La verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo", afirmó. Además, reveló aspiraciones de crear una fundación o impulsar iniciativas educativas para motivar a otros a continuar sus estudios.
Su profesora Carmina Quevedo destacó el compromiso altruista del artista: "Tiene ideas muy altruistas. Siempre me dice: 'Me gustaría trabajar o crear algo en una fundación'". Para Cristian Castro, este nuevo capítulo no solo representa una deuda con su familia y consigo mismo, sino también una oportunidad de construir un legado más allá de la música: "¿Por qué no he podido triunfar personalmente? Mis deseos de casarme, de formar una familia, de triunfar en el hogar, en parte es porque no tengo mucho que ofrecer que no sean mis canciones".