Influencer brasileña bloquea auto de Taylor Swift al salir de club en West Hollywood

La superestrella pop Taylor Swift vivió un momento de tensión en la madrugada del viernes al salir del exclusivo Bird Streets Club en West Hollywood, luego de que la influencer y personalidad televisiva brasileña Liziane Gutierrez, de 39 años, intentara acceder a su vehículo e incluso se interpusiera frente a él, según testigos y videos obtenidos por medios internacionales.
El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m., tras la celebración de Swift por su exitosa noche en los Premios iHeartRadio 2026, donde la cantante de 36 años se llevó siete de nueve galardones, consolidando su récord como la artista con más victorias en la historia del evento. Mientras su equipo de seguridad la trasladaba al auto, Gutierrez, vestida con un vestido de cuero sintético y botines negros, fue interceptada cuando intentó acercarse al vehículo y llegó a tocarlo.
Agentes de seguridad contuvieron a la brasileña, quien portaba una camiseta amarilla y verde de Brasil, mientras gritaba y resistía los intentos por alejarla. No se reportaron arrestos, pero el altercado generó conmoción entre los presentes y en redes sociales.
Liziane Gutierrez es conocida en Brasil por participar en realities como A Grande Conquista 2 y A Fazenda 13, y cuenta con 1.6 millones de seguidores en Instagram. En 2016, ganó notoriedad internacional tras acusar al cantante Chris Brown de agredirla en una salida nocturna en Los Ángeles, aunque la policía no procedió por falta de evidencia.
Mientras tanto, Swift aprovechó su discurso al recibir el premio al Álbum Pop del Año por The Life of a Showgirl para dedicar unas palabras a su prometido, el futbolista Travis Kelce: "Este álbum se siente feliz, seguro y libre… porque así me siento todos los días gracias a mi pareja, que está aquí esta noche". Kelce, presente en el evento, la ovacionó con una sonrisa de orgullo.
La pareja, que comenzó su relación en 2023, planea casarse en junio y ya prepara una luna de miel de varios meses que incluiría escalas en Bahamas, Italia, Francia, Croacia, Grecia, Singapur, Australia, Fiyi y Hawái, según reveló The US Sun.
El incidente reabre el debate sobre la seguridad de las celebridades en espacios públicos y los límites entre admiración y acoso en la era de las redes sociales.