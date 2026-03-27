Influencer brasileña bloquea auto de Taylor Swift al salir de club en West Hollywood

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La cantante Taylor Swift tuvo que ser protegida por su equipo de seguridad al salir del Bird Streets Club en West Hollywood, luego de que la influencer brasileña Liziane Gutierrez intentara acercársele y hasta bloqueara su vehículo. El incidente ocurrió tras la histórica noche de Swift en los Premios iHeartRadio 2026, donde ganó siete premios.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 03:50 PM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 03:02 PM.