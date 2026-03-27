Jake Paul acusa a promotores de Canelo Álvarez de bloquear pelea

...

El youtuber y boxeador estadounidense Jake Paul afirmó que representantes de Saúl 'Canelo' Álvarez intervinieron para evitar un combate entre ambos, alegando que se amenazó con cancelar un contrato de USD 300 millones. Paul sostiene que la decisión no fue del boxeador mexicano, sino de sus gestores, y asegura haber perdido hasta USD 100 millones tras la cancelación de la pelea prevista para mayo. A pesar de sufrir una doble fractura de mandíbula tras su derrota ante Anthony Joshua, mantiene su desafío público.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 05:05 PM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 04:50 PM.