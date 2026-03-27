Joanne Beckham apoya a su sobrino Cruz en concierto y deslumbra con su renovado estilo

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Joanne Beckham, hermana de David Beckham, acaparó miradas al asistir al penúltimo concierto del grupo de su sobrino Cruz Beckham en el Reino Unido, luciendo un notable rejuvenecimiento y un estilo desenfadado. Mientras Cruz interpretaba una emotiva canción vinculada al distanciamiento familiar con su hermano Brooklyn, Joanne mostró su apoyo con camiseta firmada de la banda y un look casual pero elegante, en un raro aparición pública que destacó por su discreta lealtad familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 09:11 AM.