Joanne Beckham apoya a su sobrino Cruz en concierto y deslumbra con su renovado estilo

Joanne Beckham, hermana del exfutbolista David Beckham, llamó la atención durante el penúltimo concierto de la gira británica de la banda de su sobrino Cruz Beckham, The Breakers, celebrado en The Courtyard Theatre, en Hoxton, Londres. A sus 44 años, Joanne lució un notable glow-up y un estilo relajado pero moderno, al asistir al evento con una camiseta oficial firmada por la banda, que usó bajo una chaqueta de cuero negro y acompañó con jeans azules y tenis negros.
El concierto, agotado, contó con la presencia de varios miembros de la familia Beckham, incluyendo a Sandra, madre de David y Joanne, quien portaba un gorro firmado por la banda. La hermana de David, conocida por mantenerse alejada de los reflectores, hizo una aparición poco frecuente, siendo vista por última vez en la conmemoración del título de caballero de su hermano en 2025.
El momento más emotivo de la noche llegó cuando Cruz, de 21 años, interpretó Loneliest Boy, sencillo de su próximo álbum debut, cuyas letras han sido ampliamente interpretadas como una alusión al distanciamiento con su hermano mayor, Brooklyn. Durante la interpretación, el joven cantante perdió momentáneamente la compostura, visiblemente afectado, mientras su compañero de banda Dan Ewins lo consolaba con un gesto fraternal. Testigos afirmaron que Romeo Beckham, otro de sus hermanos, también se emocionó al escuchar la canción.
Las letras de la canción, que incluyen frases como "Loneliest boy, mama don't talk too much, it's breaking her heart", han intensificado las especulaciones sobre la tensa relación familiar. El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres se agravó en enero tras una polémica publicación en Instagram, en la que el mayor de los Beckham hizo acusaciones personales contra su familia, incluyendo la afirmación de que Victoria Beckham interrumpió su primer baile nupcial con su esposa, Nicola Peltz.
En un gesto que muchos consideraron calculado, Brooklyn felicitó públicamente a su suegra Claudia Heffner Peltz en su cumpleaños, mientras omitió mencionar a su madre en el Día de las Madres. Fuentes cercanas al clan indicaron que Brooklyn ha pedido no ser contactado por sus padres, ni siquiera a través de redes sociales.
Joanne, quien antes trabajó como peluquera y luego fundó el servicio de concierge de lujo We Are Your City —cerrado en 2020—, ha optado por una vida discreta. Su presencia en el concierto no solo evidenció su apoyo a Cruz, sino también su papel silencioso pero constante dentro de la dinámica familiar en medio de las tensiones públicas.