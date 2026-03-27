Justin Baldoni avanza en batalla legal, ajusta fechas clave rumbo a juicio con Blake Lively civil

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Un juez federal permitió que la empresa de Justin Baldoni, Wayfarer, continúe con su demanda por difamación contra su exrelacionista Stephanie Jones, mientras se fijan nuevas fechas procesales previas al juicio de mayo contra Blake Lively. El tribunal también rechazó una moción de desestimación y amplió plazos tras alegatos de 'sobrecarga documental' por parte del equipo legal de Lively.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 09:17 AM.