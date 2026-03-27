Justin Baldoni avanza en batalla legal, ajusta fechas clave rumbo a juicio con Blake Lively civil

Un juez federal ha otorgado nuevas victorias procesales a Justin Baldoni en medio de su prolongada batalla legal contra Blake Lively, al permitir que su empresa productora, Wayfarer Studios, continúe con una demanda por difamación contra su exrelacionista de prensa, Stephanie Jones. La decisión, emitida esta semana, refuerza la posición legal de Baldoni a solo semanas del inicio del juicio programado para el 18 de mayo.
Según documentos judiciales revisados por Daily Mail, el juez federal Lewis J. Liman del Distrito Sur de Nueva York rechazó la petición de Jones para desestimar la demanda, determinando que las acusaciones de Wayfarer —entre ellas difamación y conducta de mala fe— requieren mayor investigación. La empresa alega que Jones difundió información falsa ante Lively, Ryan Reynolds y su representante Leslie Sloane, afirmando que Wayfarer buscaba desprestigiar a la actriz tras sus acusaciones de acoso sexual contra Baldoni.
Además, el tribunal negó la solicitud de Jones para incluir al productor Jamey Heath en la litigación, manteniendo el enfoque del caso en las partes originales. Un representante de Wayfarer declaró a este medio: "Estamos satisfechos con la decisión del tribunal de rechazar el intento de Stephanie Jones de desestimar la demanda y de permitir que nuestras principales acusaciones avancen".
El juez también extendió los plazos procesales tras una solicitud del equipo legal de Baldoni, quien argumentó que la parte contraria presentó cerca de mil documentos potenciales como evidencia y una lista de 40 testigos posibles, lo que calificaron como un "volcado documental" poco práctico para el juicio. Los abogados de Baldoni alegaron que revisar semejante volumen de material inadmisible en tiempo útil sería imposible sin una ampliación razonable.
En respuesta, los abogados de Lively calificaron estas solicitudes como "tácticas dilatorias" que "no deberían ser recompensadas". No obstante, el tribunal autorizó una conferencia de estatus para el 2 de abril vía Zoom, con el fin de ajustar el calendario procesal y preparar instrucciones para el jurado.
Este nuevo impulso legal para Baldoni llega tras una infructuosa reunión de seis horas ante la jueza magistrada Sarah L. Cave, en la que ambas partes intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial sin éxito. La disputa se remonta a diciembre de 2024, cuando Lively demandó a Baldoni por acoso sexual, represalias y agravio emocional, acusándolo de hostigarla y orquestar una campaña de desprestigio. Baldoni, por su parte, contrademandó por 400 millones de dólares a Lively, Reynolds y Sloane, alegando difamación, aunque una demanda previa contra The New York Times fue desestimada en junio pasado.
Todas las partes han negado categóricamente las acusaciones. Mientras tanto, el caso sigue generando atención nacional, especialmente tras el éxito comercial de la película It Ends with Us, basada en el libro de Colleen Hoover y protagonizada por Lively, que recaudó 148 millones de dólares en taquilla nacional y 350 millones a nivel mundial.