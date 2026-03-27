Justin Berfield, de 'Malcolm in the Middle', revela por qué dejó Hollywood

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Justin Berfield, conocido por su papel como Reese en 'Malcolm in the Middle', rompe su silencio tras casi 20 años fuera del ojo público y explica que abandonó la actuación para enfocarse en su familia. Ahora de 40 años, el actor reaparece en la miniserie de reencuentro de la exitosa comedia, mientras revela su vida como padre en casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 03:30 PM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 03:00 PM.