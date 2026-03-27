Justin Berfield, de 'Malcolm in the Middle', revela por qué dejó Hollywood

Justin Berfield, quien interpretó a Reese, el hermano mayor de Malcolm en la aclamada serie Malcolm in the Middle, ha reaparecido tras casi dos décadas alejado de los reflectores para revelar las razones por las que abandonó Hollywood y se convirtió en padre de tiempo completo.
En su primera entrevista en casi 20 años, concedida al Joe Vulpis Podcast, Berfield, ahora de 40 años, aseguró que dejó la actuación de forma definitiva tras el final de la serie en 2006. 'Dejé por completo la actuación', afirmó, y explicó que su salida no fue por un evento traumático, sino por una decisión consciente de priorizar su vida personal.
'Nunca llegué a ese nivel en el que estuviera tan demandado, supongo', comentó con franqueza. Aunque reconoció el éxito de actores como Leonardo DiCaprio, Berfield aclaró que nunca fue su meta alcanzar la fama masiva: 'Nunca tuve la intención de convertirme en alguien como él'.
Desde entonces, Berfield ha trabajado tras cámaras como guionista y productor, aunque sin buscar el reconocimiento público. Se definió como una persona 'baja de perfil' y reveló que ha pasado los últimos años como papá de tiempo completo de sus dos hijos, junto a su esposa Liza Almeida.
'Siempre dije que no [a entrevistas] porque no estaba trabajando en nada. Soy papá de tiempo completo, ¿por qué iba a hacer un podcast?', dijo. 'Simplemente estoy en casa, relajado con mi hijo'.
Sin embargo, Berfield regresa al frente de cámara en la esperada miniserie de reencuentro de Malcolm in the Middle, titulada Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair. La producción de cuatro episodios, que llegará a Hulu y Disney+ el 10 de abril, reúne al elenco original para celebrar el 40º aniversario de bodas de Hal y Lois.
Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek y Christopher Kennedy Masterson repiten sus papeles. El único ausente es Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey y se retiró del medio; su personaje será asumido por Caleb Ellsworth-Clark.
La serie original, transmitida entre 2000 y 2006, siguió las desventuras de Malcolm, un niño prodigio, en medio de una familia disfuncional. Cranston, quien alcanzó fama global con Breaking Bad, destacó que el regreso será emotivo: 'La gente se sorprenderá con dónde está cada uno, pero con solo cuatro episodios es difícil resumir 20 años'.
Muniz, por su parte, aseguró que filmar la continuación superó sus expectativas: 'Amé hacerlo, mucho más de lo que imaginé'.
Con su regreso a la pantalla, Berfield cierra un capítulo de retiro voluntario, pero mantiene claro que su prioridad sigue siendo su familia, no la fama.