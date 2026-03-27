Kim Kardashian viaja a Tokio con sus hijos para apoyar a Lewis Hamilton

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Kim Kardashian llegó a Tokio junto con tres de sus hijos y su hermana Khloé para apoyar públicamente a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Japón, confirmando así su relación sentimental tras varias apariciones juntos. La estrella de reality compartió momentos familiares en redes sociales, mientras Hamilton disfrutó de actividades culturales, como entrenamientos con un maestro de espada samurái.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 09:12 AM.