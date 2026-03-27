Kim Kardashian viaja a Tokio con sus hijos para apoyar a Lewis Hamilton

Kim Kardashian ha viajado a Tokio, Japón, para acompañar al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton en el Gran Premio del país, marcando su primera aparición pública como pareja con sus hijos. La empresaria de 45 años llegó acompañada de tres de sus cuatro hijos —Chicago, de nueve años, Psalm, de seis, y Saint, de diez—, así como de su hermana Khloé Kardashian y sus pequeños, True y Tatum, convirtiendo la visita en una escapada familiar.
Según fuentes cercanas a la pareja, citadas por medios internacionales, la presencia de Kardashian en el circuito de Suzuka representa un paso importante en su relación con Hamilton, de 41 años. "Ella estuvo en el Gran Premio de Las Vegas el año pasado, pero lo mantuvo en privado porque la relación estaba en sus inicios. Ahora son una pareja formal y ella lo apoyará junto con los niños", reveló una fuente al medio británico The Sun.
Durante su estancia, Kardashian compartió varias historias en Instagram desde el museo de arte digital teamLab Borderless: MORI Building, donde disfrutó del entorno inmersivo junto a sus hijos. En una de las imágenes, posó con Chicago en la sala de lluvia artificial, destacando su lado maternal. Mientras tanto, Hamilton compartió fotos en redes sociales junto al experto en espadas samurái Tetsuro Shimaguchi, de 55 años, coreógrafo de las escenas de lucha en la película Kill Bill (2003), en un momento que combinó deporte y cultura japonesa.
La pareja también fue vista cenando juntos en Tokio, mientras fans capturaron videos de ellos paseando por las calles de la capital japonesa, saludando a transeúntes. El acercamiento entre ambos ha generado fuertes rumores de romance, que se intensificaron tras el gesto público de Hamilton en Instagram: comentó con un emoji de ojos de corazón en una foto de Kardashian con un llamativo vestido dorado en la fiesta de Vanity Fair tras los Óscar 2026.
Fuentes cercanas a Hamilton han indicado a People que el piloto está "enamorado" y que quienes lo rodean creen que finalmente ha encontrado a su pareja ideal. Por su parte, se dice que la familia de Kardashian aprueba la relación, destacando la energía positiva y natural de Hamilton.
La presencia de la estrella en Japón ha generado revuelo mediático, especialmente porque su exesposo, Kanye West, estaría "celoso" ante la nueva etapa sentimental de la fundadora de Skims. La pareja ha sido vista juntos en eventos recientes, como el Super Bowl en Santa Clara y una escapada al exclusivo hotel en los Cotswolds, en Inglaterra, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.
El Gran Premio de Japón, que se llevará a cabo el domingo, marcará un momento clave no solo para la carrera de Hamilton, sino también para su vida personal, con el apoyo visible de Kim Kardashian y su familia.