Laura Flores confiesa cómo enfrenta el síndrome del nido vacío: 'Me llené de perros y gatos'

...

La actriz y cantante Laura Flores reveló que vive con intensidad el síndrome del nido vacío tras la partida de sus cuatro hijos, a quienes impulsó a seguir carreras académicas. Para sobrellevar la soledad, ha encontrado consuelo en sus mascotas y en la terapia psicológica, herramientas clave en su proceso de adaptación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 10:45 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 09:49 AM.