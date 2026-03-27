Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su segundo hijo

El reconocido cantante de salsa Marc Anthony, de 57 años, y su esposa, la exreina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, revelaron este viernes el género de su segundo hijo: será una niña. La noticia fue compartida mediante una serie de fotografías publicadas en Instagram, donde la pareja posa junto a su hijo mayor, Marco, de dos años, en un yate con atuendos coordinados en tonos azules.
En las imágenes, Ferreira, de 26 años, luce un conjunto de dos piezas de punto que deja ver su avanzado embarazo. Sostiene delicadamente un par de diminutos zapatos rosas, símbolo del género de la bebé. Su esposo la abraza mientras acaricia su barriga. La publicación incluye la leyenda: 'Una sorpresa llena de amor... Dios en todo', traducida del español.
La modelo, quien fue finalista en el certamen Miss Universo 2021, complementó su look con una cadena dorada de dos niveles con motivos marinos, como estrellas de mar y caracolas. El ambiente soleado y marino resalta la serenidad del momento familiar.
Además de Marco, el nuevo bebé se convertirá en el octavo hijo de Marc Anthony, quien tiene seis hijos de relaciones anteriores. Entre ellos se encuentran Chase, de 35 años, y Arianna, de 31, fruto de su relación con Debbie Rosado; Cristian, de 25, y Ryan, de 22, con la exmiss Universo Dayanara Torres; y los gemelos Emme y Max, de 18 años, con su exesposa Jennifer Lopez.
Anthony y Ferreira contrajeron matrimonio en enero de 2023 en una ceremonia de alto perfil en el Museo de Arte Pérez en Miami, oficiada por el alcalde Francis X. Suarez. Entre los invitados destacaron figuras como David Beckham, Maluma, Salma Hayek y Lin-Manuel Miranda. Beckham incluso fungió como padrino de honor junto con el empresario Carlos Slim.
La pareja anunció la gestación en enero de 2026. Cabe destacar que ni Jennifer Lopez ni los gemelos Emme y Max asistieron a la boda del cantante con Ferreira.