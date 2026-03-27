Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su segundo hijo

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El cantante Marc Anthony, de 57 años, y su esposa Nadia Ferreira anunciaron a través de Instagram que esperan una niña, su segundo hijo juntos. La pareja compartió imágenes en un yate con atuendos coordinados, mientras celebran la llegada de su bebé. Ferreira, de 26 años, ya es madre de Marco, de dos años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 03:50 PM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 03:01 PM.