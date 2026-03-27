A los 90, madre de Bruce Willis celebra 22 años como voluntaria en policía de Los Ángeles

A sus 90 años, Marlene Willis continúa siendo una figura fundamental en la División West Los Angeles del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), donde lleva 22 años desempeñándose como voluntaria con una constancia y entrega que han dejado huella en quienes la rodean. Tres días a la semana —martes, miércoles y jueves—, llega puntual a la estación para revisar informes, corregir gramática y tomar notas, tareas que realiza de forma completamente gratuita.
Para los oficiales, Marlene no es solo una voluntaria; es un ícono. El capitán Rich Gabaldon, oficial al mando de la estación, la definió como “una parte muy integral de West Los Angeles y del LAPD”. El exjefe del LAPD Michel Moore, quien ya se encuentra retirado, aseguró que ella representa “lo mejor de las personas” y que jamás olvidará su labor. En reconocimiento a su compromiso, Moore le entregó una placa oficial del departamento, un símbolo reservado para quienes encarnan el espíritu policial, aunque no lleven uniforme.
“Quiero ayudar tanto, tanto. No tienen idea. No pueden imaginar cuánto quiero ayudar”, expresó Marlene en entrevista con NBC Los Ángeles. Su presencia trasciende lo administrativo: tras intervenciones difíciles, los agentes saben que pueden contar con un abrazo suyo, un gesto sencillo que muchos describen como reconfortante y humano.
Pese a su apellido, pocos en la comisaría asocian a Marlene con el protagonista de Duro de matar. Ella jamás menciona a su hijo, ni siquiera en conversaciones casuales. El único indicio de ese vínculo es una fotografía en el salvapantallas de su computadora, donde aparece abrazada por Bruce Willis. “Ella nunca fue de las que lucen su identidad como madre de él en la manga”, destacó Moore.
Reconocida como Voluntaria del Año del LAPD, Marlene ha ganado el respeto de la institución no por su apellido, sino por su integridad y constancia. “Esta es mi familia”, afirmó sobre el cuerpo policial. “Lo digo al cien por ciento”.
A sus 90 años, Marlene Willis sigue llegando con la misma vocación que la ha guiado durante más de dos décadas: sin aspavientos, sin buscar reconocimiento, y con un compromiso que los propios agentes consideran insustituible.