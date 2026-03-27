A los 90, madre de Bruce Willis celebra 22 años como voluntaria en policía de Los Ángeles

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Marlene Willis, madre del actor Bruce Willis, lleva 22 años colaborando como voluntaria en la División West Los Angeles del LAPD, donde es reconocida por su dedicación, discreción y afecto hacia los oficiales, sin jamás mencionar su vínculo con la fama de su hijo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 09:05 AM.