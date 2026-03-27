Martha Stewart, a sus 84 años, revela que busca un hombre 'muy rico' con yate y avión

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La empresaria y personalidad de la televisión Martha Stewart, de 84 años, afirmó en entrevista que su pareja ideal debe ser 'muy rico', tener avión y yate, además de una 'cabeza bien formada'. Sus declaraciones surgen tras ser vista en cercanía con el rapero 50 Cent, aunque descartó compatibilidad financiera. También habló de sus habilidades como ama de casa y de un amorío extramatrimonial nunca revelado a su exesposo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 02:55 PM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 02:43 PM.