Martha Stewart, a sus 84 años, revela que busca un hombre 'muy rico' con yate y avión

La icónica empresaria y figura del estilo de vida Martha Stewart, a sus 84 años, no solo sigue activa en los negocios, sino también en el ámbito sentimental. En recientes declaraciones a People, Stewart dejó claro cuáles son sus expectativas para una posible relación: un hombre 'muy rico', con avión privado y yate, además de ciertos atributos físicos como una 'cabeza bien formada' y buena dentadura.
'Rich helps. Very rich helps even more. Plane and yacht would be very nice... I love yachts', dijo entre risas la fundadora de Martha Stewart Living Omnimedia, cuya fortuna se estima en 550 millones de dólares.
Sus comentarios llegan tras ser vista el 14 de marzo en el Foxwoods Resort Casino, en Connecticut, compartiendo momentos cercanos con el rapero 50 Cent, cuyo patrimonio —según Forbes— ronda los 150 millones de dólares. Aunque ambos disfrutaron de la velada, la diferencia económica parece ser un factor determinante: 'Plane and yacht would be very nice', insinuó, sugiriendo estándares elevados incluso para alguien tan exitoso como el intérprete de 'In Da Club'.
Además de la riqueza, Stewart destacó cualidades personales: busca a alguien inteligente, divertido y bien parecido. 'Bald or not bald — I don't care. If they have a nice-shaped head, it's fine', comentó con humor. También resaltó que sabe cocinar, limpiar y mantener una casa: 'Soy una excelente opción', aseguró a PageSix, aunque admitió que su intensa agenda laboral le impide dedicarse por completo a una relación: 'No tengo tiempo para cuidar de un hombre todo el tiempo porque trabajo demasiado'.
En octubre de 2024, la empresaria sorprendió al revelar en el tráiler de su documental para Netflix, Martha, que tuvo una aventura extramatrimonial durante su matrimonio con Andrew Stewart, quien nunca llegó a saberlo. 'Él nunca lo supo', afirmó con una sonrisa. El matrimonio duró 29 años y terminó en divorcio en 1990. Tiene una hija, Alexis Stewart, de 60 años.
A pesar de sus altos estándares románticos, Martha sigue siendo una figura influyente tanto en los negocios como en la cultura popular, demostrando que, a cualquier edad, el lujo, el sentido del humor y la independencia financiera siguen siendo parte central de su filosofía de vida.