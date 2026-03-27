Fallece el actor surcoreano Lee Sang-bo, conocido por 'Miss Montecristo'

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El actor surcoreano Lee Sang-bo, reconocido por su papel protagónico en 'Miss Montecristo' y otras producciones televisivas, fue encontrado sin vida en su domicilio en Pyeongtaek el 26 de marzo de 2026. Las autoridades investigan la causa del fallecimiento, aunque no se han hallado indicios de criminalidad. Tenía 44 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 02:40 PM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 02:33 PM.