Fallece el actor surcoreano Lee Sang-bo, conocido por 'Miss Montecristo'

La industria del entretenimiento surcoreano lamenta la repentina muerte del actor Lee Sang-bo, protagonista de la serie Miss Montecristo (2021), quien fue encontrado sin vida en su residencia en Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi, el 26 de marzo alrededor de las 12:40 p.m. Su cuerpo fue descubierto por familiares que acudieron a su vivienda y dieron aviso inmediato a las autoridades.
Según informó la agencia estatal Yonhap, la policía local indicó que, hasta el momento, “no se han encontrado indicios de delito” en el lugar del hallazgo. Las investigaciones continúan para determinar la causa exacta del deceso, mientras el caso permanece bajo revisión forense.
El funeral del intérprete se lleva a cabo en el Pyeongtaek Jungang Funeral Hall, donde amigos, colegas y allegados han comenzado a despedirlo. Lee Sang-bo, nacido en 1981, debutó en 2006 con el drama The Invisible Man de KBS2 y consolidó una carrera de casi dos décadas como actor de reparto antes de obtener su primer papel protagónico en Miss Montecristo.
Entre sus trabajos más destacados figuran también Rugal (2020), Elegant Empire (2024) y películas como Secretly, Greatly (2013) y Mephisto (2020). Su regreso a la pantalla tras un difícil episodio personal en 2022 marcó un punto de inflexión en su trayectoria.
En aquel año, fue detenido bajo sospecha de consumo de drogas tras ser reportado por comportamiento inusual en público. Sin embargo, los exámenes toxicológicos resultaron negativos. En entrevistas posteriores, explicó que la reacción se debió a la combinación de un ansiolítico recetado y consumo de alcohol. A pesar de haber sido absuelto, enfrentó el estigma de una etiqueta que calificó como “muy difícil de soportar”.
Tras superar la controversia, retomó su carrera y firmó con una nueva agencia, lo que auguraba una etapa de recuperación profesional. Su muerte repentina ha generado consternación en la comunidad artística y deja abiertas múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.