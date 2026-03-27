Omar Chaparro confiesa que usó el nombre famosa conductora para obtener oportunidades en su carrera

El reconocido actor y comediante Omar Chaparro reveló una inusual estrategia que empleó en sus inicios para intentar abrirse paso en la televisión mexicana: hacerse pasar por sobrino de la periodista Patricia Chapoy. La confesión fue hecha durante una entrevista con la propia conductora, cuyo avance fue difundido por el programa Ventaneando y que se transmitirá íntegra el próximo domingo.
Chaparro, originario de Chihuahua, contó que tras llegar a la Ciudad de México y enfrentar dificultades económicas, recurrió a esta medida desesperada. “Me formaba a las filas de Televisa, se nos empezó a acabar el dinero, empezó la ansiedad, la desilusión de que tocaba puertas y yo ya desesperado”, relató. “Un día llegué aquí a TV Azteca y les dije: ‘Soy sobrino de Pati Chapoy’; de verdad, hasta les enseñé mi gafete, pero no me dejaron entrar”.
La reacción de Chapoy ante la confesión fue de sorpresa y risa, reconociendo la determinación del artista. Aunque su intento inicial fracasó, la perseverancia de Chaparro lo llevó a consolidarse como una figura central del entretenimiento nacional.
Nacido el 26 de noviembre de 1974, Omar Rafael Chaparro Alvídrez incursionó primero en la radio con el programa Los visitantes, donde creó personajes icónicos como La Licenciada Pamela, La Chole Ramos y El Ranchero Chilo. Su talento lo catapultó a la televisión, donde destacó en programas como La hora pico y XHDRBZ, así como en producciones cinematográficas como No manches Frida, Compadres y Como caído del cielo.
Su carrera también abarca el doblaje, siendo la voz en español latino de Po en la saga Kung Fu Panda, así como participaciones en cintas internacionales como Pokémon: Detective Pikachu. Además, ha sido conductor de espacios como Black & White y Ya párate, este último uno de los más populares en la radio mexicana.
La historia de Chaparro refleja los retos que enfrentan muchos artistas al iniciar su trayectoria, marcada por la escasez de recursos, la competencia feroz y la necesidad de destacar a toda costa. Hoy, su trayectoria es un ejemplo de superación y versatilidad en múltiples plataformas del entretenimiento.