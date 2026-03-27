Omar Chaparro confiesa que usó el nombre famosa conductora para obtener oportunidades en su carrera

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En una reveladora entrevista, Omar Chaparro admitió que en sus inicios utilizó el nombre de la periodista Patricia Chapoy para intentar obtener una oportunidad en televisión, presentándose como su sobrino en TV Azteca. La anécdota, compartida ante la propia Chapoy, muestra los sacrificios y estrategias extremas que enfrentó el actor chihuahuense al comenzar su carrera en la Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 09:00 AM.