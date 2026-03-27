Reese Witherspoon confirma que 'Legally Blonde 3' sigue en desarrollo: 'Absolutamente está pasando'

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Reese Witherspoon confirmó en una entrevista con Bustle que la tan esperada tercera entrega de 'Legally Blonde' sigue en desarrollo, con el guion en refinamiento y una visión ampliada del universo de Elle Woods. La actriz destacó el impacto cultural del personaje y su regreso en una etapa más madura de su vida, mientras se acerca el estreno del spin-off en Amazon Prime Video.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/03/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 09:14 AM.