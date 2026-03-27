Reese Witherspoon confirma que 'Legally Blonde 3' sigue en desarrollo: 'Absolutamente está pasando'

Reese Witherspoon ha dado una actualización oficial y entusiasta sobre la tan esperada tercera entrega de Legally Blonde: la película sigue muy viva. En una entrevista publicada este jueves por Bustle, la actriz de 50 años confirmó sin rodeos que el regreso de Elle Woods no solo es una posibilidad, sino una realidad en desarrollo: "Absolutamente", afirmó.
Aunque el guion aún está en fase de refinamiento, Witherspoon reveló que el equipo creativo está trabajando en construir un mundo más amplio alrededor del personaje. "Es un mundo entero que queremos construir con este personaje", explicó, destacando la intención de explorar a Elle Woods en una etapa más madura de su vida, a los 40 años, una idea que ya fue adelantada por Mindy Kaling, coescritora del proyecto junto con Dan Goor.
La actriz reconoció el fuerte apoyo del público, especialmente entre las mujeres que crecieron con la película y ahora desean ver a un personaje icónico enfrentar desafíos propios de la adultez. "Hay una sensación de que las mujeres quieren unirse alrededor de personajes que fueron parte de su infancia y celebrar la idea de que Elle Woods es más que el color rosa. Ella es parte de tu identidad, de tu autoestima y tus logros", afirmó, haciendo una comparación con el fenómeno cultural reciente de Barbie.
Este anuncio llega poco después de que se revelara la fecha de estreno del spin-off en serie titulado Elle, que mostrará los años de secundaria de la protagonista, interpretada por la actriz debutante Lexi Minetree. La serie, producida por la compañía de Witherspoon, Hello Sunshine, y creada por Laura Kittrel, se estrenará el 1 de julio en Amazon Prime Video. Incluso antes de su lanzamiento, ya fue renovada para una segunda temporada.
Con Legally Blonde (2001) convertida en un clásico de culto con impacto intergeneracional, Witherspoon reflexionó sobre el legado del filme original: "No tenía idea de lo que iba a pasar. Trabajamos muy duro en el mensaje". Subrayó que la historia siempre fue una celebración de la autonomía femenina: "Quería que fuera una historia sobre una mujer que no girara en torno a sus relaciones románticas, sino sobre cómo trabajó duro para lograr algo difícil, a su manera".
La tercera película contará con el regreso confirmado de Jennifer Coolidge como Paulette, y el guion, entregado a finales de 2024 por Kaling y Goor, ya ha sido revisado. Aunque aún no hay fecha de estreno oficial, la confirmación de Witherspoon reaviva las expectativas de fans en todo el mundo.