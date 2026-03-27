Zendaya insinúa que ya está casada con Tom Holland al hablar de la 'fórmula del matrimonio perfecto'

Durante la gira promocional de su nueva película The Drama, junto a Robert Pattinson, Zendaya, de 29 años, ha generado intensas especulaciones al parecer insinuar que ya contrajo matrimonio con el actor Tom Holland, también de 29.
En una entrevista con Views France, a la pregunta sobre qué conforma un matrimonio perfecto, la actriz respondió: "No sé si existe algo como un matrimonio perfecto, pero diría que personas que, y esta es una respuesta cursi, parecen ser mejores amigas. Creo que siempre es bonito ver a dos personas que, no sé, realmente se gustan además de amarse".
La declaración, aunque aparentemente general, ha sido interpretada como una posible confirmación velada del estado civil de la pareja, especialmente tras semanas de rumores alimentados por el estilista de Zendaya, Law Roach, quien afirmó que ambos se habrían casado en secreto.
Anteriormente, la actriz encendió las alarmas al lucir un llamativo anillo durante una aparición pública, lo que intensificó los rumores. Aunque ni ella ni Holland han confirmado oficialmente su boda, la pareja ha sido vista juntos en París durante la promoción del filme, reforzando los indicios de una unión más allá del compromiso.
En otra entrevista con Gala France, Zendaya reveló quiénes serían sus damas de honor si tuviera una boda famosa: Hunter Schafer, su compañera de Euphoria, y Beyoncé, a quien eligió como invitada sorpresa: "Y para los padrinos, eso no sería mi decisión, ¿verdad? No tengo voz en eso", bromeó.
Los rumores de boda se intensificaron con la aparición de imágenes falsas generadas por inteligencia artificial que mostraban una supuesta ceremonia entre ambos. Zendaya tuvo que aclarar en Jimmy Kimmel Live! que las imágenes eran falsas, aunque admitió que incluso su propia familia fue engañada. Para desmentir con humor, compartió un clip editado de The Drama en el que el rostro de Holland fue superpuesto sobre el de Pattinson, diciendo: "Eso fue real. Yo estuve ahí", en tono jocoso.
La pareja confirmó su compromiso en septiembre de 2025, cuando Holland se refirió a Zendaya como su "prometida" en un evento. Desde entonces, han mantenido una relación discreta, reiterando en múltiples ocasiones su deseo de proteger su intimidad. En declaraciones a The Hollywood Reporter, Holland afirmó: "Nuestra relación es algo que cuidamos mucho y queremos mantener lo más sagrado posible". Zendaya, en entrevista con GQ, coincidió: "Amar a alguien es algo sagrado".
Aunque no hay confirmación oficial sobre una boda, cada aparición pública y declaración de Zendaya alimenta la especulación de que el 'sí, acepto' ya podría haberse dicho en privado.