Zendaya insinúa que ya está casada con Tom Holland al hablar de la 'fórmula del matrimonio perfecto'

...

Durante la promoción de su nueva película *The Drama*, Zendaya generó nuevas especulaciones sobre su posible matrimonio con Tom Holland al referirse a la dinámica de una relación ideal, mientras reitera su deseo de mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 27/03/2026 09:08 AM.