Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez rompió para casarse con ella

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En el 20º aniversario de su relación, Alessandra Rosaldo reveló que Eugenio Derbez no quería formalizar su compromiso por una promesa hecha a su hija Aislinn de no tener más hijos; fue solo tras una conversación decisiva que aceptó dar el siguiente paso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/03/2026 01:15 PM.
En Espectáculos y editada el 28/03/2026 12:40 PM.