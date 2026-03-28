Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez rompió para casarse con ella

Durante la celebración de sus 20 años de amor, Alessandra Rosaldo reveló un profundo capítulo íntimo de su relación con Eugenio Derbez: una promesa familiar que por años impidió que se convirtieran en esposos.
En un fragmento compartido por Isabel Lascuráin del programa de YouTube Las Invitadas, la cantante de 'Sentidos Opuestos' contó que, pese a la estabilidad emocional en su vínculo con el actor, llegó un momento en que sintió que no había futuro. "Hubo un momento en que yo no pude más. Él no quería dar el siguiente paso y yo estaba muy triste", confesó.
Rosaldo explicó que Derbez se resistía a casarse porque, años atrás, le había hecho una promesa solemne a su hija mayor, Aislinn Derbez: no tener más hijos. Esta decisión, surgida de una conversación emocionalmente cargada en el pasado, pesaba profundamente en su conciencia. "Fue una conversación muy profunda y muy reveladora para los dos", recordó.
Aunque Alessandra tenía el deseo de formar una familia, comprendió que la promesa era un obstáculo ético para Eugenio. Fue entonces cuando Aislinn intervino decisivamente. "Papá, ¿la vas a dejar ir? ¿De verdad la vas a dejar ir?", le preguntó, haciendo que Derbez reconsiderara su postura.
Según Rosaldo, ni siquiera Aislinn recordaba con claridad aquella promesa, pero reconoció que su padre merecía ser feliz. Tras esa conversación, Eugenio Derbez se liberó emocionalmente del compromiso anterior y, tres días después, le pidió matrimonio a Alessandra.
"A partir de ese momento, todo mundo encontró su lugar", afirmó la cantante, quien celebra ahora dos décadas de amor, superando retos personales, familiares y emocionales junto al reconocido comediante mexicano.