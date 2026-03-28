Lucero celebra 46 años de carrera con un concierto inolvidable en el Auditorio Nacional

Con el aplauso sostenido de fans provenientes de Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico, Ecuador y Argentina, Lucero celebró 46 años de carrera en un concierto memorable en el Auditorio Nacional este 28 de marzo de 2026. La llamada 'Novia de América' demostró, una vez más, su dominio escénico y su capacidad para conectar con generaciones distintas, en una noche llena de nostalgia, música y emotividad.
Desde los primeros acordes de Tácticas de guerra y Sobreviviré, Lucero transportó al público a los clásicos del pop mexicano de los años 80. Luego, con un medley de sus inicios como estrella infantil, recordó sus primeros pasos en programas como América, esta es tu canción y Juguemos a cantar, incluyendo el icónico Con tan pocos años, que aún arranca lágrimas entre sus seguidores más fieles.
La cantante, quien debutó en 1980, destacó su evolución artística al repasar los temas de sus telenovelas más emblemáticas: Cuando llega el amor, Los parientes pobres y Lazos de amor, donde interpretó a las trillizas María Paula, un reto actoral que aún evoca con cariño. 'Siempre le dije a mi mamá que quería ser cantante y actriz', recordó Lucero, visiblemente emocionada.
El concierto incluyó un homenaje a su versatilidad musical. Con una capa que ocultaba un traje de charra blanco, Lucero sorprendió al público al interpretar Llorar, tema compuesto por Joan Sebastian y convertido en himno ranchero. La ovación fue unánime. Acompañada por el Mariachi Gama Mil —con Chadbi y Jesús Gama Jr. en el baile—, también incursionó en la música brasileña, reflejo de su éxito en Brasil, donde cuenta con múltiples discos en portugués.
Entre cambios de vestuario —destacando un atuendo con solapas, falda sobre pantalón y tacones de aguja—, Lucero se atrevió con temas de artistas contemporáneas como Karol G (Si no te hubiera conocido) y Rosalía (Despechá), además de ritmos urbanos como La Ventanita de Garibaldi y La Morena de Proyecto Uno, demostrando una voz adaptable y una energía juvenil.
El momento más emotivo llegó cuando, con su hija en primera fila, interpretó El privilegio de amar, dedicándolo a sus hijos. Aunque no incluyó éxitos como Telefonómana, Millones mejor que tú o Siempre contigo, Lucero anunció que regresará al Auditorio Nacional en octubre o noviembre para continuar con la celebración de su trayectoria, que se encamina a las cinco décadas en el escenario.
Entre regalos, banderas y coros espontáneos con su nombre, Lucero cerró la noche con Vete con ella, clásico de los 90. Su legado, construido desde la televisión hasta los grandes escenarios, sigue vigente, sólido y profundamente arraigado en el corazón de América Latina.