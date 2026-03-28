Lucero celebra 46 años de carrera con un concierto inolvidable en el Auditorio Nacional

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Con mariachi, samba y baladas, Lucero conmemoró cuatro décadas y media de trayectoria artística en un emotivo concierto en el Auditorio Nacional, ante un público entregado de toda Latinoamérica, donde repasó sus éxitos, homenajeó su infancia, su faceta actoral y mostró su versatilidad con temas contemporáneos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/03/2026 12:50 PM.
En Espectáculos y editada el 28/03/2026 12:37 PM.