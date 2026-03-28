Poncho de Nigris habría amenazado a Gustavo Adolfo Infante tras críticas a Ring Royale

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El creador de Ring Royale, Poncho de Nigris, es acusado por el periodista Gustavo Adolfo Infante de enviarle mensajes amenazantes tras cuestionar la transparencia del evento. Infante reveló un audio en su programa de YouTube en el que De Nigris le advierte sobre futuros encuentros y lo insta a 'sumar, no dividir'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/03/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 28/03/2026 10:22 AM.