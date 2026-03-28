Poncho de Nigris habría amenazado a Gustavo Adolfo Infante tras críticas a Ring Royale

El productor y ex participante de La casa de los famosos México, Poncho de Nigris, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante de enviarle mensajes amenazantes. La polémica surgió luego de que Infante calificara al evento Ring Royale, creado por De Nigris, como un "fraude" durante una emisión del programa Sale el Sol.
En respuesta, Infante afirmó que recibió varios audios del regiomontano, uno de los cuales reprodujo en su canal de YouTube. En el mensaje, De Nigris le dice: "Sinceramente no lo puedo entender. No sé si quieres causar morbo, polémica o qué, pero ¿por qué demeritar? ¿Para qué hacerte de más enemigos? ¿Para qué cerrarte puertas en lugar de abrirte, güey?".
El tono del audio sube cuando Poncho advierte: "Acuérdate que siempre nos encontramos, güey. Así como a Gabo, a lo mejor me voy a topar contigo un día otra vez, como Las Vegas. Ya no hagas daño, ya suma, güey. Saca notas verdaderas. Une, en lugar de dividir". La referencia a "Gabo" y a Las Vegas generó especulaciones entre los seguidores sobre posibles conflictos previos.
Ante las acusaciones, Infante reiteró su postura: "Yo me sostengo en lo dicho, no me echo un milímetro para atrás, y hoy voy a soltar la información de Ring Royale". El periodista anunció que revelará más detalles sobre las supuestas irregularidades del evento en los próximos días.
Este nuevo escándalo se suma a la creciente controversia en torno a De Nigris, quien ya enfrentó polémicas por propuestas como un enfrentamiento entre las reguetoneras Bellakath y Yeri Mua, así como por su reciente disputa con el comunicador Adrián Marcelo. Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones de amenazas.