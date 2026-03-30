Refuerzan seguridad en serie de Harry Potter tras amenazas a Paapa Essiedu

La producción de la próxima serie de Harry Potter para HBO Max ha intensificado sus medidas de seguridad y reforzado el apoyo emocional a su elenco, tras las graves amenazas recibidas por el actor Paapa Essiedu, quien dará vida al icónico personaje de Severus Snape.
El anuncio de su casting generó una ola de críticas en redes sociales, muchas de ellas cargadas de racismo y violencia, que trascendieron el debate artístico y llegaron a amenazas directas de muerte. Ante esta situación, la producción activó protocolos de seguridad y brindará capacitación en manejo de redes sociales a los actores, según confirmó Casey Bloys, director de programación de HBO.
“Así que, para cualquier serie de este tipo, lo anticipamos e intentamos ofrecer capacitación, ya saben, las mejores prácticas en cuanto a redes sociales y cómo manejarlas. Y, por supuesto, contamos con un equipo de seguridad muy competente”, declaró Bloys a Variety.
Paapa Essiedu, reconocido por su trabajo en Killing Eve, no ha ocultado el impacto emocional de estos ataques. “Nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo... Y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente”, afirmó el actor.
La controversia refleja una tendencia recurrente entre comunidades de fans de grandes franquicias, donde los cambios en el reparto, especialmente en personajes emblemáticos, desatan reacciones extremas. Sin embargo, la industria cada vez toma con mayor seriedad estos episodios, implementando estrategias para proteger a sus talentos frente al acoso digital.
La nueva serie de Harry Potter, aún sin título oficial, promete una reinterpretación fiel pero renovada del universo creado por J.K. Rowling, y se espera que su estreno genere un impacto global. Mientras tanto, la protección del elenco y su bienestar emocional se han convertido en prioridad para la producción.