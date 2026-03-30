Refuerzan seguridad en serie de Harry Potter tras amenazas a Paapa Essiedu

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La producción de la nueva serie de Harry Potter en HBO Max reforzó la seguridad y brindará apoyo psicológico a los actores tras recibir Paapa Essiedu, elegido para interpretar a Severus Snape, amenazas de muerte y comentarios racistas en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 10:45 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 10:32 AM.