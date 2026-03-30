Jaclyn Smith anuncia libro de memorias sobre su vida y su paso por 'Los Ángeles de Charlie'

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Jaclyn Smith, única actriz presente en las cinco temporadas de 'Los Ángeles de Charlie', lanzará en otoño de 2026 su autobiografía 'I Once Knew a Guy Named Charlie', donde revelará detalles íntimos sobre la serie, sus compañeros de reparto y su carrera como actriz y empresaria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 08:58 AM.