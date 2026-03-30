Jaclyn Smith anuncia libro de memorias sobre su vida y su paso por 'Los Ángeles de Charlie'

La actriz y empresaria estadounidense Jaclyn Smith anunció el lanzamiento de su libro de memorias titulado I Once Knew a Guy Named Charlie, que será publicado por Gallery Books en otoño de 2026. La obra, ya disponible para preventa, ofrecerá un relato íntimo, honesto y cercano sobre su vida personal y profesional, con especial énfasis en su participación en la icónica serie Los Ángeles de Charlie, en la que interpretó a Kelly Garrett de 1976 a 1981.
Smith fue la única actriz que permaneció en los 110 episodios de las cinco temporadas del programa, convirtiéndose en un pilar fundamental del fenómeno cultural que mostró a mujeres en roles de poder y acción. En su libro, la artista de 80 años compartirá anécdotas sobre la creación y producción de la serie, así como reflexiones sobre su impacto en la industria del entretenimiento y en generaciones posteriores de actrices.
Además de abordar su carrera actoral, Smith hablará de su batalla contra el cáncer de mama, su vida familiar, su relación con sus hijos y su exitosa trayectoria como empresaria, destacando su pionera línea de ropa en colaboración con K-Mart, que ayudó a consolidar su patrimonio —reportado en 150 millones de dólares— más allá de la pantalla.
El libro también incluirá recuerdos personales sobre sus compañeras de reparto, como Farrah Fawcett, Kate Jackson, Cheryl Ladd, Shelley Hack y Tanya Roberts, así como sobre los actores David Doyle y John Forsythe. Smith explorará la dinámica del elenco y el legado de una serie que marcó un antes y un después en la representación femenina en la televisión.
Como parte de las celebraciones por el 50º aniversario de Los Ángeles de Charlie, Smith se reunirá en el escenario con Cheryl Ladd y Kate Jackson el 6 de abril en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Será la primera aparición pública conjunta de las tres actrices en más de tres décadas, tras su última reunión en los People’s Choice Awards de 1992.
Antes de su papel en la serie, Smith trabajó como bailarina en Broadway y modelo para marcas como Max Factor y Breck Shampoo. Tras el éxito televisivo, retomó su personaje en las películas de Los Ángeles de Charlie de 2000 y 2019, compartiendo pantalla con nuevas generaciones de actrices como Drew Barrymore, Cameron Diaz y Elizabeth Banks. Su carrera abarca también producciones como Scarecrow and Mrs. King, Purple Hearts y Unforgettable.
El anuncio del libro ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la serie y de la cultura pop de los años 70 y 80, quienes podrán acceder a una mirada profunda y personal de una de las figuras más influyentes de su tiempo.