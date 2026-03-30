Kelly Osbourne: su familia ha hecho 10 ofertas por mansión de The Osbournes sin éxito

Kelly Osbourne reveló que su familia ha presentado al menos diez ofertas formales para recuperar la mansión de Beverly Hills donde se filmó su icónico reality show de MTV, The Osbournes, pero los actuales dueños se han negado a venderla. La hija de Ozzy y Sharon Osbourne hizo la confesión durante su participación en la serie Omaze's Homes That Made Me, destacando el profundo valor emocional que tiene la propiedad para ella y su familia.
"Tengo recuerdos tan hermosos de esa casa, porque cambió mi vida y lo pasamos increíble", expresó Kelly. "Hemos preguntado como diez veces si podemos recomprarla, y siempre dicen que no, aunque ni siquiera viven allí. Pero fue una casa maravillosa".
La residencia, una propiedad de seis habitaciones y nueve baños, con acceso controlado, fue vendida en 2007 a la cantante Christina Aguilera. Cuatro años después, en 2011, volvió al mercado inmobiliario, aunque no se conoce con certeza si fue adquirida por nuevos compradores o permaneció en manos de Aguilera. Kelly describió el lugar como "uno de los mejores hogares en los que hemos vivido", un espacio lleno de memorias familiares, especialmente con su padre, fallecido en julio de 2025.
Este anuncio llega en un momento de profunda transición personal para Kelly. Hace una semana, se reveló su ruptura con su prometido, Sid Wilson, DJ de Slipknot, tras siete meses de compromiso. Fuentes cercanas indicaron que la estrella ha enfrentado un proceso de duelo intenso tras la muerte de Ozzy, lo que agravó las dificultades en su relación. Aunque intentaron mantener la unión por su hijo, también llamado Sid, decidieron separarse de manera amistosa.
Recientemente, Kelly se tatuó una lirio naranja junto a un diseño de Peter Pan en las costillas, acompañado de la palabra "boy", en un tributo simbólico a la infancia y la libertad emocional. La publicación en Instagram, acompañada por la canción You Can Fly de Disney, fue dedicada a su amiga Kiinicki, quien ha sido un apoyo clave tras la pérdida de su padre.
A pesar de los desafíos personales, Kelly mantiene su compromiso con la sobriedad y se enfoca en su rol como madre. Su última aparición pública junto a Wilson fue en los Grammy Awards de febrero; desde entonces, ha sido vista principalmente con amigos o con su madre, Sharon Osbourne.