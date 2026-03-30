Kelly Osbourne: su familia ha hecho 10 ofertas por mansión de The Osbournes sin éxito

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Kelly Osbourne reveló que su familia ha intentado en al menos diez ocasiones recomprar la icónica mansión californiana donde se filmó el reality show 'The Osbournes', sin éxito. A pesar de los reiterados intentos, los actuales propietarios se han negado a vender, incluso cuando rara vez la habitan. La casa, que tiene un valor histórico para la familia, fue vendida a Christina Aguilera en 2007.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 03:41 PM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 03:38 PM.