Lisa de Blackpink anuncia histórica residencia en Las Vegas

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Lisa Manobal, miembro de Blackpink, hará historia al convertirse en la primera artista de K-pop en tener una residencia oficial en The Colosseum at Caesars Palace en Las Vegas, a partir de noviembre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 10:31 AM.