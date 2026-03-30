Lisa de Blackpink anuncia histórica residencia en Las Vegas

En un hito sin precedentes para el K-pop y los artistas asiáticos en Estados Unidos, Lisa Manobal, destacada bailarina, rapera y miembro del grupo femenino Blackpink, anunció su próxima residencia oficial en The Colosseum at Caesars Palace, en Las Vegas. A partir de noviembre de 2026, la superestrella tailandesa se convertirá en la primera figura del género coreano en sumarse a la élite de artistas internacionales que han establecido espectáculos fijos en la icónica 'Ciudad del Pecado'.
Las primeras fechas confirmadas son los fines de semana del 13 y 14, así como el 27 y 28 de noviembre de 2026. Este anuncio posiciona a Lisa dentro de una liga exclusiva que incluye nombres legendarios como Adele, Céline Dion y Elton John, quienes definieron el estándar de los shows residenciales en Las Vegas.
El espectáculo, descrito por fuentes cercanas a su agencia como una "fusión cinematográfica", promete integrar sus raíces tailandesas, su formación en el K-pop y su evolución como icono global tras el lanzamiento de su álbum Alter Ego y el concepto de su gira Viva La Lisa. Fundadora del sello LLOUD, Lisa ha consolidado su influencia más allá de la música, destacando en la moda y la cultura pop internacional.
Este movimiento no solo consolida su dominio individual tras el éxito colectivo de Blackpink —grupo liderado por Jisoo e integrado también por Rosé, Jennie y Lisa—, sino que abre nuevas puertas para artistas asiáticos en escenarios de élite en Norteamérica. Se espera que la demanda por boletos rompa récords en las plataformas de venta, reafirmando el alcance global del fenómeno K-pop.
El mundo entero ahora mira hacia el Colosseum, donde se escribirá un nuevo capítulo en la historia de la música con el ascenso definitivo de la llamada 'Reina del K-pop'.