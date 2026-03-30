Luis Manuel Ávila desmiente pleito con Eugenio Derbez por personajes de 'La familia P. Luche'

El intérprete de Junior en La familia P. Luche, Luis Manuel Ávila, desmintió categóricamente la existencia de un pleito entre los actores del programa y su creador, Eugenio Derbez, respecto al uso de los personajes. En declaraciones recientes a medios de comunicación, Ávila aclaró que no hay disputas legales ni tensiones internas, desactivando rumores que circularon en redes sociales y medios digitales.
El actor destacó que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado con producciones como El Chavo del 8, donde surgieron conflictos por la titularidad de los personajes, en La familia P. Luche Eugenio Derbez ha otorgado libertad total al elenco para utilizar sus roles en presentaciones fuera del programa original. “El creador del proyecto ha permitido que los integrantes del elenco puedan utilizar a sus personajes fuera del programa, lo que ha facilitado su presencia en distintos espacios”, afirmó Ávila.
Esta postura ha generado un ambiente de respeto y colaboración entre los actores y Derbez. El intérprete recordó que la relación con el comediógrafo mexicano es cercana y de profundo respeto: “Nos trata igual, nos invita a sus cosas como si fuéramos parte de su familia”, comentó en una entrevista.
Nacido en la Ciudad de México en 1971, Luis Manuel Ávila es egresado del Taller de Teatro de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y se ha formado con figuras destacadas como Sylvia Pasquel y Patricia Reyes Spíndola. Además de su icónico papel como Junior, ha tenido una destacada trayectoria en telenovelas, teatro musical y otros formatos televisivos.
Con estas declaraciones, el elenco de La familia P. Luche reafirma la armonía que ha prevalecido desde su creación, marcando un precedente positivo en la industria respecto al manejo de personajes y derechos de autor en producciones cómicas de larga trayectoria.