Luis Manuel Ávila desmiente pleito con Eugenio Derbez por personajes de 'La familia P. Luche'

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El actor Luis Manuel Ávila, intérprete de Junior en 'La familia P. Luche', aseguró que no existe ningún conflicto legal ni personal entre los integrantes del elenco ni con Eugenio Derbez, aclarando rumores sobre disputas por los derechos de los personajes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 09:04 AM.