Marcela Mistral confirma que la rechazaron en Supernova y aviva polémica tras éxito de Ring Royale

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La conductora Marcela Mistral reveló en un podcast con Aldo de Nigris que no fue aceptada en el evento Supernova, confirmando rumores sobre su exclusión. Aunque negó que Ring Royale naciera como respuesta inmediata, el rechazo fue un antecedente clave para el surgimiento del exitoso espectáculo promovido por su esposo, Poncho de Nigris, que ya planea una nueva edición.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 09:49 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 10:00 AM.