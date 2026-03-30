Marcela Mistral confirma que la rechazaron en Supernova y aviva polémica tras éxito de Ring Royale

La polémica regresó con fuerza tras las declaraciones de Marcela Mistral, quien por primera vez confirmó públicamente que fue rechazada para participar en el evento Supernova. Durante una conversación en el podcast de Aldo de Nigris, la conductora no solo despejó dudas, sino que reveló detalles sobre el trato que recibió: "Sí me dijeron que no, que no me querían".
El comentario ha reavivado el debate en torno al origen del Ring Royale, el espectáculo de combates entre figuras públicas impulsado por su esposo, Poncho de Nigris. Aunque Mistral negó que el evento fuera una reacción inmediata al rechazo, admitió que el episodio marcó un antes y un después: "No, no, no, ella no, pero tú, te queremos a ti, pero ella no", relató, citando la respuesta que su esposo habría recibido al intentar incluirla.
El Ring Royale se ha consolidado como uno de los fenómenos de entretenimiento digital más comentados en México. Su éxito se disparó tras el combate entre Marcela Mistral y Karely Ruiz, una rivalidad que trascendió lo deportivo y captó la atención del público por su carga mediática. La victoria de Mistral, bautizada como la "Musa Mistral", se convirtió en un momento icónico del evento.
Fuentes cercanas al proyecto indican que ya se trabaja en una nueva edición del Ring Royale, con el objetivo de ampliar el número de participantes y elevar el impacto de los combates. Poncho de Nigris ha señalado que se buscan figuras con alto alcance mediático y conflictos previos, fórmula que ha resultado clave para el éxito del formato.
Las declaraciones de Marcela Mistral no solo confirman un episodio que hasta ahora se manejaba en la especulación, sino que también aportan un nuevo matiz a la narrativa del evento. Mientras crece la expectativa por una segunda edición, el rechazo a Mistral en Supernova se ha convertido en parte fundamental de la historia que rodea al Ring Royale.