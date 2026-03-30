Rob Schneider pide restablecer el servicio militar obligatorio en EU

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El actor y comediante Rob Schneider, de 62 años, generó indignación en redes sociales tras exigir la reinstauración del servicio militar obligatorio en Estados Unidos, pese a que nunca cumplió con ninguna función en las fuerzas armadas. Su propuesta llega en medio de tensiones con Irán y declaraciones del gobierno estadounidense sobre posibles bajas militares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 01:56 PM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 01:54 PM.