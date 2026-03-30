Rob Schneider pide restablecer el servicio militar obligatorio en EU

El actor Rob Schneider, conocido por películas como The Waterboy y Deuce Bigalow: Gigoló masculino, está envuelto en una fuerte polémica tras publicar en X (antes Twitter) un extenso mensaje en el que exige la reinstauración del servicio militar obligatorio en Estados Unidos para todos los jóvenes al cumplir 18 años.
"Cada ciudadano estadounidense, al cumplir los 18 años, debe cumplir dos años de servicio militar", escribió Schneider, quien a sus 62 años nunca ha servido en las fuerzas armadas. Añadió que los jóvenes podrían optar por realizar parte de ese servicio en el extranjero o dentro del país de forma voluntaria.
Su postura, emitida en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán —donde ya han muerto 13 militares estadounidenses y más de 300 han resultado heridos—, fue ampliamente criticada en redes sociales. Usuarios destacaron la hipocresía de su postura, señalando que él mismo no cumplió con ningún deber militar y que ninguno de sus tres hijos se ha enlistado.
"Interesante postura para alguien que jamás pasó un día en uniforme. Reglas para ti, pero no para mí, ¿Rob? ¿Cuántos de tus hijos se han enlistado? Vete al diablo", respondió un usuario. Otro calificó la idea como "la peor toma que he visto en mucho tiempo", argumentando que el reclutamiento forzoso es contrario a la libertad.
Schneider, uno de los republicanos más vocales en Hollywood y partidario acérrimo de Donald Trump, justificó su propuesta diciendo que "las libertades que atesoramos no vienen sin costo" y que el servicio militar unificaría a los jóvenes "sin importar raza, credo ni religión". También comparó a EE.UU. con otras naciones que aún mantienen el servicio obligatorio.
Su postura coincide con comentarios recientes de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien no descartó la posibilidad de un reclutamiento forzoso ante la escalada con Irán. "No es parte del plan actual, pero el presidente mantiene sus opciones abiertas", dijo en Fox News.
Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en 60 Minutes que habrá "más bajas" tras la participación de EE.UU. en ataques coordinados con Israel contra Irán. "Todos sabemos lo que es ver a estadounidenses regresar en ataúdes. Pero eso no nos debilita; fortalece nuestra determinación", indicó.
La oficina de Schneider no ha respondido a las solicitudes de comentario del Daily Mail. El actor tiene una relación complicada con su hija mayor, la cantante Elle King, quien ha denunciado públicamente su ausencia paterna y el haberla enviado a un campamento de adelgazamiento en su infancia. Schneider le pidió disculpas en 2024 durante una aparición en el podcast de Tucker Carlson.