Supergirl protagoniza expectativa en CCXP México con experiencia inmersiva de Warner Bros.

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Warner Bros. Pictures confirmó su participación en la CCXP México con un stand dedicado a la próxima película *Supergirl*, generando gran expectativa entre los fans; aunque aún no se confirma la presencia de Milly Alcock, el evento ofrecerá experiencias inmersivas y contenidos exclusivos en sus principales escenarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 09:12 AM.