Supergirl protagoniza expectativa en CCXP México con experiencia inmersiva de Warner Bros.

La anticipación por el estreno de Supergirl, una de las películas más esperadas del año, alcanzó un nuevo nivel tras el anuncio de Warner Bros. Pictures sobre su participación en la CCXP México. La casa productora instalará un stand exclusivo dedicado a la cinta, donde los asistentes podrán vivir una experiencia inmersiva inspirada en la nueva visión del icónico personaje interpretado por Milly Alcock.
Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la presencia de la actriz en el evento, los fanáticos albergan esperanzas de que Milly Alcock visite México antes del lanzamiento mundial de la película, especialmente considerando las apariciones previas durante la promoción del filme. El año pasado, una filtración mostró a Alcock caracterizada como Supergirl, lo que encendió el entusiasmo global y consolidó las expectativas para este reinicio cinematográfico.
Warner Bros. aprovechará los dos principales escenarios del evento para maximizar el impacto de su promoción. En el Omelete Stage by Dos Equis, abierto al público general, se espera que grandes figuras del cine y la cultura pop compartan novedades, mientras que en el Thunder Stage by Cinemex, los asistentes tendrán acceso a avances exclusivos, tráilers no difundidos y sorpresas especiales únicas de CCXP.
La CCXP México se consolida así como uno de los eventos más importantes del año para los amantes del entretenimiento, reuniendo a estudios internacionales, talento invitado y experiencias interactivas de alto impacto. La participación de Warner refuerza el peso del certamen en el panorama cultural latinoamericano.