Taylor Swift triunfa en iHeartRadio 2026 y dedica mensaje a Travis Kelce

La noche del 26 de marzo de 2026, Taylor Swift dominó los iHeartRadio Music Awards, llevándose siete galardones, entre ellos el más importante de la velada: Artista del Año. Pero más allá del reconocimiento profesional, la velada marcó un hito personal: la cantante asistió por primera vez junto a su prometido, Travis Kelce, en lo que fue su debut como pareja en una ceremonia de esta magnitud.
Swift, quien no regresaba al evento en tres años, recibió el premio a Mejor Álbum Pop por The Life of a Showgirl. En su discurso, reveló que el álbum refleja un estado emocional de plenitud: “Creo que este álbum probablemente también se siente muy feliz y confiado y libre porque así es como me siento todos los días de mi vida gracias a mi prometido, que está aquí también”, dijo, dirigiendo una mirada cómplice hacia Kelce, lo que desató una ovación del público. Cerró con una frase cargada de simbolismo: “Así que gracias por todas las vibras”.
La pareja, que lleva más de dos años de relación, fue captada en múltiples momentos de complicidad: intercambiaron besos, bailaron al ritmo de la presentación de RAYE con la canción Where Is My Husband?, y posaron juntos para fotografías oficiales. En una escena que se volvió viral, Swift levantó su mano izquierda, mostrando su anillo de compromiso, en tono de broma frente a Kelce.
Aunque no desfilaron juntos por la alfombra roja, Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, estuvo presente en todo momento. Fue visto colocando una mano en la espalda de Swift mientras se anunciaba su récord histórico: con estos nuevos reconocimientos, la cantautora suma ya 41 premios en la historia de los iHeartRadio Music Awards, según Billboard.
Durante su discurso por Artista del Año, Swift reflexionó sobre su trayectoria: “Me encanta ser artista. Me encanta escribir canciones más que cualquier otra cosa en el mundo. No creía ser una artista cuando empecé a hacerlo. Era un pasatiempo, y luego se convirtió en mi pasatiempo favorito”. Dirigió un mensaje a otros músicos: “Dense tiempo para cometer errores. Densen tiempo para perfeccionar su arte”.
La aparición conjunta de Swift y Kelce marca un cambio en su dinámica pública. Desde su compromiso en 2025, la pareja ha aumentado su presencia en eventos públicos, alimentando las especulaciones sobre una boda inminente. Su paso por los iHeartRadio Awards 2026 no solo consolidó el dominio artístico de Swift, sino que también reafirmó su felicidad personal, ahora compartida con el deportista bajo los reflectores globales.