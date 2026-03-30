Taylor Swift triunfa en iHeartRadio 2026 y dedica mensaje a Travis Kelce

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Taylor Swift se llevó siete premios en los iHeartRadio Music Awards 2026, incluidos Artista del Año y Mejor Álbum Pop, y aprovechó su discurso para dedicar un emotivo mensaje a su prometido, Travis Kelce, con quien asistió por primera vez juntos a una gran ceremonia. La pareja protagonizó momentos románticos durante la gala, reforzando las expectativas sobre su próxima boda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 09:11 AM.