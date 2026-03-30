Penthouse de Tom Cruise enfrenta $770,000 en gravámenes tras remodelación

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El lujoso penthouse de Tom Cruise en Clearwater, Florida, valorado en $9.58 millones, enfrenta múltiples gravámenes por trabajos no pagados tras una costosa remodelación iniciada en 2018. Documentos revelan que seis gravámenes fueron presentados por contratistas, uno de ellos aún vigente por $44,240. Aunque la mayoría de las deudas se resolvieron, el caso expone tensiones entre el actor y proveedores sobre calidad del trabajo y pagos pendientes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/03/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 30/03/2026 09:02 AM.