Anne Hathaway y Meryl Streep lanzan la secuela de Disney en el Museo Anahuacalli

En una noche cargada de simbolismo, Disney, bajo la conducción de Marta Debayle, dio inicio oficial a la campaña global de la nueva secuela que llegará a los cines el 30 de abril. El evento se realizó en el emblemático Museo Anahuacalli de la Ciudad de México, donde las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep fueron recibidas como las primeras invitadas del "primer parque de prensa" del país.
Durante la presentación, ambas estrellas confirmaron el regreso de sus personajes —Miranda Priestley y Andy Sachs— veinte años después de la película original. Hathaway explicó que aceptó el proyecto tras leer el guion, describiéndolo como "fantástico" y "lleno de corazón, inteligencia y alegría". Streep, por su parte, enfatizó que la película está pensada "para el público" y que la emoción que sienten es "todo para ustedes".
El acto incluyó un desfile de moda con la participación de veinte diseñadores mexicanos, cuyo punto focal fue un zapato de tacón gigante que sirvió de pasarela. Las actrices cerraron la velada con el fashion show de "El Diablo Viste a la Moda 2", consolidando la unión entre cine y moda en la capital.
Como parte de la estrategia promocional, los asistentes disfrutaron de los primeros veinte minutos de la cinta antes de su estreno mundial, recibiendo una ovación del público presente. La iniciativa subraya la importancia estratégica de México en el lanzamiento global de la película.