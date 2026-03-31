Anne Hathaway y Meryl Streep lanzan la secuela de Disney en el Museo Anahuacalli

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Disney presentó en el Museo Anahuacalli la esperada secuela protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, iniciando la gira internacional de promoción en México, donde se estrenará el 30 de abril.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 10:20 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 10:19 AM.