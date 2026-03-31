Matan al influencer brasileño Apolo dos Santos en violento altercado con su exnovio

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El joven creador de contenido, de 28 años y con más de 57 mil seguidores en Instagram, fue asesinado el 28 de marzo en Paiçandu, Brasil, tras una pelea que terminó con el disparo de un abuelo de 81 años que padece Alzheimer.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 10:30 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 10:28 AM.