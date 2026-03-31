Cristina Nodal elimina de Instagram todas las fotos de su nieta Inti tras la disputa legal con Cazzu

El cantante Christian Nodal ha iniciado un proceso legal en México contra la rapera argentina Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, con el objetivo de que su hija Inti no sea mostrada en plataformas digitales sin su consentimiento. En respuesta, Cristina Nodal, madre del artista, eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía su nieta, incluidas aquellas tomadas durante vacaciones y celebraciones familiares.
Hasta el momento, la madre de Nodal no ha explicado públicamente los motivos de la supresión, aunque se presume que está vinculada al litigio en curso. Nodal aseguró que la notificación judicial ya está en camino a Argentina, donde la menor reside con su madre, pero no se ha confirmado si Cazzu ha recibido el documento.
Mientras tanto, Cazzu continúa publicando en sus redes imágenes de actividades compartidas con Inti, sin mostrar el rostro de la niña, lo que ha generado un debate entre internautas. Algunos defienden el derecho de la madre a compartir fotos bajo ciertas reservas, mientras que otros critican a Nodal por haber difundido anteriormente imágenes de su hija sin cubrir su identidad.
En un gesto que muchos interpretaron como una indirecta, Cazzu subió a Instagram un breve video cantando una estrofa de su tema “Engreído”, poco después de que Nodal anunciara la acción legal contra ella.
El conflicto pone de relieve la creciente discusión sobre la privacidad de los menores en redes sociales y los límites de la exposición mediática de figuras públicas y sus familias.