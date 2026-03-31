Cristina Nodal elimina de Instagram todas las fotos de su nieta Inti tras la disputa legal con Cazzu

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La madre de Christian Nodal borró de sus redes sociales las imágenes de su nieta Inti, en medio de la batalla judicial que el cantante ha iniciado contra la rapera argentina Cazzu para impedir la exposición digital de la menor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 09:45 AM.