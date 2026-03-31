Diego Boneta y Renata Notni ponen fin a su noviazgo tras años de romance

Diego Boneta y Renata Notni anunciaron su separación después de más de tres años de noviazgo. La ruptura, descrita como amistosa y consensuada, pone fin a una de las historias de amor más seguidas del espectáculo mexicano.
Ambos actores no han emitido declaraciones oficiales, pero la publicación señaló que, aunque el vínculo romántico se ha concluido, persisten el respeto, el cariño y la admiración mutua construidos a lo largo de su relación.
La pareja se conoció a finales de 2020 en un círculo de amigos que incluía a Juan Pablo Zurita y Maca Achaga. En 2021 hicieron pública su relación, y el 23 de septiembre de ese año Renata Notni compartió en redes una romántica sesión fotográfica entre globos aerostáticos y montañas, marcando el inicio de su etapa como pareja visible.
Desde entonces, Boneta y Notni vivieron momentos de convivencia, viajes y proyectos profesionales. En enero de 2026, tras un viaje a Uruguay por el cumpleaños de la actriz, Diego Boneta confirmó a la prensa que ya compartían domicilio y que cada paso de su vida estaba “muy planificado y platicado”.
La relación también tuvo que enfrentar diversas especulaciones mediáticas. Uno de los rumores más sonados surgió cuando se difundieron imágenes de Eiza González bailando cerca de Boneta en la “casita” de Bad Bunny durante un concierto. Tanto Boneta como González desmintieron la insinuación, atribuyéndola a la estrechez del espacio. En ese entonces, Notni defendió la solidez de su vínculo, enfatizando la confianza y la comunicación como pilares frente a los chismes.
La noticia de la ruptura sorprendió al público, pues la última aparición pública de la pareja fue en el evento benéfico de la Fundación Elton John a mediados de marzo, donde posaron en la alfombra roja y bailaron juntos. Las imágenes de ese momento siguen circulando en redes, recordando los momentos felices compartidos.
Con la separación, ambos actores se enfocarán en sus carreras. Renata Notni habló sobre cómo su vida personal influye en el “gran momento profesional” que vive, mientras que Diego Boneta continúa consolidándose como actor y cantante a nivel internacional.
La ruptura, aunque dolorosa, se presenta como una decisión madura que permite a ambos seguir creciendo individualmente, manteniendo el afecto y el respeto que caracterizó su relación.