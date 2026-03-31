Diego Boneta y Renata Notni ponen fin a su noviazgo tras años de romance

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La revista Quién confirmó que la relación entre Diego Boneta y Renata Notni concluyó en buenos términos, después de más de tres años de convivencia y proyectos compartidos, pese a los rumores y crisis mediáticas que enfrentaron.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 10:55 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 10:50 AM.