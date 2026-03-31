Eiza González afronta el reto de la comedia en “Mike & Nick & Nick & Alice”

En una industria donde el drama y la acción suelen definir el peso de una carrera, dar el salto a la comedia puede parecer ligero… pero no lo es. Para Eiza González, Mike & Nick & Nick & Alice representa uno de los retos más complejos de su trayectoria, no solo por el tono sencillo y alegre, sino por las exigencias técnicas de una historia que juega con versiones duplicadas de personajes, viajes en el tiempo y un ritmo donde cada segundo importa.
Mike & Nick & Nick & Alice está disponible en Disney+ a partir del 27 de marzo y es dirigida por Ben‑David Grabinski.