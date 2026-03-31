Eiza González afronta el reto de la comedia en “Mike & Nick & Nick & Alice”

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La actriz mexicana, conocida por dramas y ciencia‑ficción, se adentra en la comedia con la película de Disney+ “Mike & Nick & Nick & Alice”. En una entrevista con M2, Eiza relata los desafíos técnicos y creativos que implican los viajes en el tiempo, el doble de personaje y el timing cómico, y cómo esta experiencia marca una nueva etapa en su carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 10:40 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 10:34 AM.