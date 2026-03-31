Grupo Reacción rompe el silencio tras la muerte del vocalista Arturo Rivera en ataque armado

La agrupación de música regional mexicana Grupo Reacción emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram, rompiendo el silencio sobre el ataque armado que se registró la madrugada del domingo 29 de marzo en el salón de fiestas "El Roble", en la colonia Ciudad Jardín.
Durante la presentación, el vocalista Arturo Rivera recibió un disparo que le causó la muerte en el lugar. Otro integrante de la banda resultó herido. El ataque, que según testigos habría sido perpetrado por el propio festejado sin motivo aparente, dejó a la comunidad musical y al público consternados.
En el mensaje publicado, los músicos expresaron su agradecimiento por las palabras de apoyo y solidaridad recibidas, y enviaron sus condolencias a los seres queridos de Rivera. Asimismo, señalaron que, por el momento, no revelarán más detalles del suceso, pero prometieron proporcionar información adicional en cuanto sea posible.
Grupo Reacción, originario de Rosarito y con más de diez años de trayectoria, estaba contratado para amenizar la fiesta de cumpleaños mediante una transferencia bancaria gestionada directamente por Rivera. La intervención policial no ha logrado identificar a los responsables y, hasta la fecha, no se han realizado detenciones.
La banda, compuesta por una segunda voz, un acordeonista, un guitarrista y un baterista, se describe en su canal de YouTube como "un grupo de jóvenes con el sueño de que su música se escuche por todo México y Estados Unidos". La tragedia plantea interrogantes sobre la seguridad en eventos privados y la violencia que afecta a la escena musical regional.
Se espera que las autoridades continúen con la investigación y que Grupo Reacción brinde mayor claridad sobre los hechos en los próximos días.