Grupo Reacción rompe el silencio tras la muerte del vocalista Arturo Rivera en ataque armado

...

El grupo de música regional mexicana Grupo Reacción confirmó la muerte de su vocalista Arturo Rivera, víctima de un presunto ataque armado durante una presentación en una fiesta de cumpleaños en Tijuana. La banda agradeció la solidaridad recibida y anunció que próximamente ofrecerá más información sobre los hechos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 11:36 AM.