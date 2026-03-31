Lola Young revela su proceso de recuperación tras colapso por adicción

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La cantante británica Lola Young confesó en una entrevista con The Times UK que su colapso en el festival All Thing Go (2025) se debió a una adicción a alcohol y cocaína, y detalla su internamiento, terapia y regreso paulatino a los escenarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 12:15 PM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 12:09 PM.