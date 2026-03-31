Majo Aguilar rechaza pregunta sobre cantar en la boda de Ángela y Christian Nodal

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Durante la presentación de *El Diablo viste a la moda 2* en La Casa Azul, la cantante Majo Aguilar fue interrogada sobre la posibilidad de interpretar el Ave María en la boda de su prima Ángela Aguilar y Christian Nodal. La artista calificó la pregunta de “ridícula”, aclaró que su respuesta fue por el tono del interrogatorio y no por el tema, y no confirmó si recibió invitación para el enlace.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/03/2026 12:50 PM.
En Espectáculos y editada el 31/03/2026 12:48 PM.