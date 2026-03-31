Majo Aguilar rechaza pregunta sobre cantar en la boda de Ángela y Christian Nodal

En la presentación de la película El Diablo viste a la moda 2, celebrada el pasado lunes 30 de marzo en La Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera, la cantante Majo Aguilar asistió como invitada especial. Al salir del recinto, varios medios le plantearon preguntas sobre sus proyectos, su nuevo romance con Diego Bacter (Porter) y, sobre todo, sobre la boda de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal, prevista para mayo.
Una reportera le preguntó directamente: “¿Llegarás a cantar el Ave María en la boda de tu prima?”. Ante la pregunta, Majo Aguilar interrumpió la entrevista, ingresó al recinto y, al volver a hablar con la prensa, calificó la cuestión de “ridícula” y añadió: “perdón”.
Posteriormente, la artista explicó que su reacción no estaba dirigida al tema de la boda, sino al modo en que la pregunta fue formulada. Aclaró que no había recibido aún una invitación formal y que, por el momento, no había información confirmada sobre la ubicación del enlace, aunque circulan rumores de que podría celebrarse en Zacatecas.
El episodio subraya la sensibilidad que rodea a la familia Aguilar y la expectativa del público respecto a la participación de sus miembros en eventos familiares de alto perfil.